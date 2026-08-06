«Sono 171 le nuove unità di personale della Polizia di Stato destinate alla Calabria nell'ambito del piano assegnazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza relativo al mese di luglio 2026». A renderlo noto è il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro (FDI). «Il piano di assegnazioni - spiega - interesserà tutte le province calabresi: 15 nuovi agenti saranno destinati alla provincia di Catanzaro, 58 a quella di Cosenza, 9 alla provincia di Crotone, 51 alla provincia di Reggio Calabria e 38 alla provincia di Vibo Valentia».


In particolare, alla Questura di Catanzaro sono assegnate 10 nuove unità, alle quali si aggiungono 3 unità all'Ufficio Immigrazione e 2 alla Polizia Postale. Alla provincia di Cosenza sono destinate 5 unità alla Questura, 2 all'Ufficio Immigrazione, 2 al Commissariato di Castrovillari, 2 al Commissariato di Corigliano-Rossano, 2 al Commissariato di Paola, 35 al Commissariato di Diamante, di cui 13 già anticipate nei mesi scorsi, 5 alla Polizia Stradale e 5 alla Polizia Ferroviaria.

A Crotone andranno 4 unità alla Questura, 3 all'Ufficio Immigrazione e 2 alla Polizia Postale. A Reggio Calabria sono destinate 11 nuove unità alla Questura, 3 all'Ufficio Immigrazione, 6 al Commissariato di Cittanova, 6 al Commissariato di Condofuri, 8 al Commissariato di Taurianova, una al Sisco, 5 alla Polizia Ferroviaria, 10 al Reparto Mobile e una agli Uffici tecnici di supporto. A Vibo Valentia andranno 10 unità alla Questura, 2 all'Ufficio Immigrazione, 25 al Commissariato di Tropea e una alla Scuola Allievi Agenti.


«Questo ulteriore rafforzamento degli organici - conclude Wanda Ferro - conferma il grande impegno del Ministero dell'Interno e del Capo della Polizia per garantire una presenza sempre più efficace dello Stato sul territorio e rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini calabresi».