Le fiamme, propagatesi da un quadro dell’impianto elettrico, sono state subito domate. Lanciato l’allarme, tutti si sono riversati in strada: qualcuno ha riportato una lieve intossicazione, ma niente gravi conseguenze

Grande spavento, ieri sera, a Praia a Mare, dove un noto ed elegante hotel del posto è stato evacuato per un principio di incendio. Sono tutti salvi e senza conseguenze gli oltre 140 ospiti della struttura, grazie agli interventi tempestivi del personale e successivamente dei vigili del fuoco. A innescare la fiamme sarebbe stato un corto circuito a un quadro dell'impianto elettrico.

I fatti

Intorno alle 20 di ieri sera, il fumo nero ha cominciato ad uscire da un ascensore della struttura, propagandosi immediatamente. Lanciato subito l'allarme, il personale ha messo in sicurezza tutti gli ospiti, che si sono riversati immediatamente in strada. Alcuni sono rimasti leggermente intossicati, ma nessuno, per fortuna, ha riportato gravi conseguenze. Poco dopo, si è registrato l'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno spento immediatamente le fiamme e avviato i controlli della struttura.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e le ambulanze del 118.