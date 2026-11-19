Si è concluso nella tarda serata di ieri il processo di primo grado a carico di padre Luigi Grisi, il sacerdote accusato di violenza sessuale e abusi ai danni di un giovane ministrante, condotte iniziate quando la vittima era minorenne e proseguite in età adulta. Dopo quasi tre ore di riunione in Camera di Consiglio, il Collegio giudicante del Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la sentenza di condanna, accogliendo quasi nella sua totalità l'impianto accusatorio formulato dalla Procura.



La sentenza e le pene accessorie



Il sacerdote è stato condannato alla pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione. La decisione rispecchia e recepisce in gran parte la severa richiesta avanzata dalla PM Chiara Greco, che al termine della requisitoria aveva sollecitato una condanna a 8 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione. Una pena elevata, pur considerando la diminuente prevista dal rito abbreviato.

Oltre alla pena detentiva, i giudici hanno disposto nei confronti del religioso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Sul piano civile, il Tribunale ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite la persona offesa e l'associazione "La Caramella Buona", da liquidarsi in separata sede civile. È stata inoltre riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 50.000 euro in favore della persona offesa e a 3.000 euro in favore dell'associazione, oltre alla rifusione delle spese legali.

Le dichiarazioni dell'avvocato Sara Polito e di Roberto Mirabile



A caldo, subito dopo la lettura del dispositivo, l'avvocato Sara Polito, che tutela la vittima ed è legale dell'associazione "La Caramella Buona", ha espresso profonda soddisfazione per l'esito del giudizio: «Dopo quasi 3 ore di Camera di Consiglio è stata emessa la sentenza che ha finalmente decretato la giustizia dopo un periodo lungo e doloroso per la persona offesa e per l'associazione che ha lottato accanto alla persona offesa. Il sacerdote accusato di abusi sessuali nei confronti di un minore, poi diventato nelle more maggiorenne, è stato condannato. È stata una condanna importante perché, nonostante la diminuente del rito, è una pena elevata, così come anche l'interdizione. Giustizia è fatta finalmente».



Forte e incisivo anche il commento di Roberto Mirabile, presidente dell'associazione "La Caramella Buona", che ha sottolineato la portata simbolica e sostanziale del verdetto:

«Giustizia è stata fatta e la verità deve sempre regnare per noi della Caramella Buona. Questo sottolinea che non deve esserci alcuna immunità quando si tratta di abusi sui minori, questi reati orribili. Nessuno si deve sentire superiore alla legge, qualsiasi professione, qualsiasi abito e qualsiasi ruolo rivesta nella società. Anzi, ci sono delle aggravanti molto pesanti in alcuni casi e questo è uno di quelli, quindi devo dire che siamo soddisfatti».