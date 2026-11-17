Un soggiorno alberghiero già pagato da una società privata, due richieste di rimborso presentate alla Provincia e un dirigente accusato di non aver effettuato i controlli necessari prima di autorizzare la liquidazione. È attorno a questo presunto meccanismo che ruota l'inchiesta della Procura di Crotone sui rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione a Ecomondo, la manifestazione fieristica dedicata all'economia circolare e alla sostenibilità ambientale che si svolge a Rimini. Si tratta di un approfondimento investigativo diverso rispetto a quello per il quale la Procura ha chiesto l’arresto di Ferrari (negato dal gip) e ottenuto invece tre misure interdittive.

La magistratura ha chiuso le indagini preliminari nei confronti del presidente della Provincia Sergio Ferrari, del vicepresidente Fabio Manica e del responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane Alfonso Cortese. L'ipotesi di reato è quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, contestata in concorso. Il provvedimento, firmato il 16 novembre 2026 dal sostituto procuratore Rosaria Multari e dal procuratore Domenico Guarascio, cristallizza il quadro accusatorio ricostruito dagli investigatori della Guardia di Finanza, anche attraverso accertamenti documentali, verifiche bancarie e intercettazioni telefoniche e telematiche.

Al centro della contestazione ci sono 1.510 euro di rimborsi, 755 euro per ciascuno dei due amministratori, che secondo la ricostruzione della Procura sarebbero stati riconosciuti per spese di pernottamento mai effettivamente sostenute dai richiedenti. La vicenda riguarda una trasferta istituzionale in Emilia-Romagna, autorizzata dalla Provincia con la determinazione dirigenziale numero 878 del 4 novembre 2024.

La trasferta a Rimini e le due richieste di rimborso

La ricostruzione degli inquirenti parte dal soggiorno effettuato da Ferrari e Manica a Rimini tra il 6 e l'8 novembre 2024, in occasione della partecipazione a Ecomondo. I due amministratori avrebbero pernottato all'Hotel Bellevue, struttura ricettiva situata in piazzale J.F. Kennedy, nel capoluogo romagnolo.

Al termine della missione, entrambi presentarono alla Provincia una richiesta di rimborso delle spese alberghiere. A sostegno delle istanze venne allegata la medesima nota contabile, identificata dal numero 9137/B724, per un importo di 755 euro ciascuno. La somma complessiva richiesta e successivamente liquidata ammontava dunque a 1.510 euro.

È proprio la natura della documentazione prodotta a rappresentare uno dei punti centrali dell'impianto accusatorio. Secondo la Procura, il documento non aveva valore fiscale e, soprattutto, riportava una dicitura esplicita: «Non valida ai fini fiscali». Non sarebbe stato quindi idoneo a dimostrare un effettivo esborso personale da parte dei due amministratori, presupposto necessario per ottenere il rimborso delle spese.

Il conto dell'albergo pagato da Salvaguardia Ambientale

La circostanza decisiva per la ricostruzione investigativa emerge dagli accertamenti bancari sul pagamento del soggiorno. Il conto dell'Hotel Bellevue, pari complessivamente a 1.510 euro, non sarebbe stato saldato da Ferrari e Manica, ma da un soggetto privato: la società Salvaguardia Ambientale Spa, con sede a Crotone.

Il pagamento risulta effettuato attraverso un bonifico bancario del 22 ottobre 2024, per l'intero importo della prestazione alberghiera. Un dettaglio temporale significativo nella ricostruzione della Procura: il versamento sarebbe avvenuto prima ancora dell'inizio della missione a Rimini e prima dell'adozione della determinazione provinciale che ne autorizzava formalmente lo svolgimento.

È su questo passaggio che si fonda l'ipotesi di una richiesta di rimborso non dovuta. Se, come ricostruito dagli investigatori, il costo del soggiorno era già stato sostenuto integralmente dalla società privata, Ferrari e Manica non avrebbero avuto titolo per chiedere alla Provincia la restituzione di somme mai uscite dalle rispettive disponibilità personali.

La condotta contestata ai due amministratori sarebbe consistita nell'aver indotto in errore l'Ente attraverso la presentazione delle richieste e della relativa documentazione, ottenendo così un ingiusto profitto di 755 euro ciascuno. Il danno patrimoniale per la Provincia sarebbe stato pari all'intera somma liquidata: 1.510 euro di risorse pubbliche.

Le verifiche mancate e la posizione del dirigente

Nel procedimento compare anche Alfonso Cortese, responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane della Provincia di Crotone. La sua posizione è legata alla fase amministrativa di istruttoria, controllo e liquidazione delle richieste di rimborso presentate dai due esponenti politici.

Secondo l'accusa, il dirigente avrebbe concorso nella presunta truffa omettendo di effettuare le verifiche che rientravano nei suoi compiti d'ufficio. In particolare, non avrebbe rilevato la dicitura «non valida ai fini fiscali» riportata nella documentazione allegata alle istanze, un elemento che, secondo la prospettazione investigativa, avrebbe dovuto indurre a respingere le richieste.

Ma la contestazione non si ferma all'esame formale dei documenti. A Cortese viene addebitata anche la mancata verifica della reale provenienza delle somme utilizzate per pagare il soggiorno alberghiero. Un controllo che, sempre secondo la Procura, avrebbe consentito di accertare che il costo era stato sostenuto da Salvaguardia Ambientale Spa e non dai due amministratori che successivamente ne avevano chiesto il rimborso.

L'omissione dei controlli avrebbe quindi permesso di completare l'iter amministrativo e di procedere all'accredito delle somme, facendo venir meno i presidi che avrebbero dovuto impedire l'erogazione di denaro pubblico in assenza dei requisiti necessari.

Le accuse e il passaggio alla fase successiva

La Procura contesta ai tre indagati, ciascuno in relazione al ruolo ricoperto nell'amministrazione provinciale, il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso. Tra le aggravanti indicate figurano il danno arrecato a un ente pubblico territoriale e l'abuso della qualità e dei poteri connessi all'esercizio di una funzione pubblica.

La data individuata dagli inquirenti per la consumazione del presunto reato è il 22 ottobre 2024, giorno in cui venne disposto il bonifico di pagamento del soggiorno alberghiero e che, secondo la contestazione, coincide con il perfezionamento dell'erogazione indebita.

Con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il fascicolo entra in una nuova fase: gli indagati possono prendere visione degli atti raccolti dalla Procura e valutare le iniziative difensive previste dalla legge. La contestazione resta, allo stato, un'ipotesi accusatoria e dovrà essere sottoposta al vaglio delle successive fasi giudiziarie.