L’uomo, che sarebbe stato sotto l’effetto di stupefacenti, ha reagito alla richiesta dei documenti tentando di colpire un poliziotto. Decisivo l’intervento del collega

Attimi di tensione sul lungomare di Schiavonea, dove una pattuglia del Commissariato cittadino ha fermato un uomo per un controllo. Alla richiesta di esibire i documenti, il soggetto ha estratto un coltello dal giaccone, brandendolo contro uno degli agenti.

La prontezza del poliziotto ha evitato conseguenze peggiori. Subito dopo è intervenuto il collega di servizio, riuscendo a bloccare e disarmare l’uomo.

L’episodio si è verificato nelle prime ore della mattinata di giovedì. Il fermato, un giovane di nazionalità marocchina, appariva in evidente stato di alterazione. Durante le fasi dell’accompagnamento negli uffici di polizia ha accusato un malore, rendendo necessario l’intervento del personale sanitario del 118.

Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Guido Compagna”, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno confermato un uso consistente di cocaina. Su disposizione della Procura di Castrovillari è stato arrestato e resta piantonato dalla polizia nel reparto di degenza.