Un 20enne di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo che su un autobus ha minacciato con una pistola, risultata poi a salve, un cittadino indiano. È accaduto a Reggio Calabria. Gli agenti delle volanti sono stati chiamati da personale dell'Atam, l'azienda di trasporto pubblico cittadino, che segnalava la presenza di un uomo armato a bordo di un bus della linea 115.

Dopo che tutti i passeggeri, impauriti, sono scesi, sul mezzo sono saliti gli agenti contro i quali il giovane ha puntato la pistola, tentando poi di uscire dalla porta posteriore. I poliziotti sono comunque riusciti a bloccarlo e disarmarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di tre munizioni a salve e 0,073 grammi di cocaina. Il giovane è stato arrestato per resistenza e denunciato in stato di libertà per minaccia a mano armata ed interruzione di servizio pubblico, nonché segnalato all'autorità amministrativa per la sostanza stupefacente.