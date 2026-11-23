Una serata in discoteca finita con un accoltellamento. È quanto accaduto nella notte nella zona industriale di Rende, dove un ragazzo di 17 anni, originario della provincia di Catanzaro, è stato aggredito e ferito con un'arma da taglio a circa cento metri da uno dei locali frequentati dai giovani della movida rendese.

La dinamica dell'episodio è ancora tutta da ricostruire. Secondo le prime informazioni, il minorenne sarebbe stato raggiunto da più persone, al momento non identificate, che lo avrebbero aggredito. Il giovane, sul quale risultano diversi procedimenti penali, ha riportato ferite che hanno reso necessario il trasferimento d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Una lite durante la serata?

È soprattutto il movente dell'aggressione a rappresentare, al momento, il principale interrogativo. Cosa è accaduto prima dell'accoltellamento? Il diciassettenne potrebbe aver avuto un diverbio con qualcuno durante la serata trascorsa in discoteca? Oppure l'aggressione potrebbe essere riconducibile a contrasti precedenti, estranei al contesto del locale?

Sono interrogativi ai quali dovranno rispondere gli accertamenti investigativi. Non è escluso, in via puramente ipotetica, che un episodio di tensione o un comportamento ritenuto provocatorio da qualcuno possa aver innescato una reazione violenta, sfociata poi nell'accoltellamento all'esterno. Al momento, tuttavia, non esistono conferme di una lite avvenuta all'interno della discoteca, né elementi che permettano di stabilire se la vittima conoscesse i suoi aggressori.

La circostanza che il fatto sia avvenuto a breve distanza dal locale costituisce un elemento della ricostruzione, ma non dimostra che l'aggressione sia collegata a quanto accaduto durante la serata.

Le indagini dei carabinieri

A occuparsi del caso sono i carabinieri della Compagnia di Rende, impegnati a ricostruire gli ultimi spostamenti del diciassettenne e a identificare i responsabili.

Gli investigatori dovranno chiarire quanti soggetti abbiano effettivamente partecipato all'aggressione, se vi siano stati testimoni e quali circostanze abbiano preceduto il ferimento. Anche l'eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona potrebbe offrire elementi utili, qualora le immagini fossero disponibili e pertinenti.

Resta da comprendere, soprattutto, se si sia trattato di un episodio di violenza estemporaneo, maturato nel corso della notte, oppure di un'aggressione legata a questioni precedenti.

Per il momento, l'unico dato certo è che un minorenne è stato ferito con un'arma da taglio a poca distanza da una discoteca della zona industriale di Rende. Le indagini proseguono per chiarire il contesto dell'episodio e individuare chi abbia materialmente sferrato i colpi.