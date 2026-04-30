Inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti. Sono questi i reati che, a vario titolo, la Procura di Crotone, guidata da Domenico Guarascio, contesta a sei indagati ai quali è stata notificata la chiusura delle indagini preliminari.

Si tratta di Filippo Condino, responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva del Comune di Petronà e Rup dell’appalto di lavori “Interventi urgenti per la riduzione e la mitigazione del rischio idrogeologico delle aree comunali all’interno del centro abitato e della frazione Arietta”; Antonio Gigliotti, progettista del progetto definitivo-esecutivo; Vincenzo Sgrò, direttore dei lavori; Giuseppe Territo, procuratore speciale della “Da.Ma Costruzioni srl” e direttore di cantiere; Luigi Caligiuri e Domenico Caligiuri, comproprietari del terreno sul quale sarebbe stata realizzata una discarica nella quale i militari del Nucleo carabinieri forestale di Sersale hanno rinvenuto rifiuti, pericolosi e non: laterizi, calcestruzzi, malte, asfalto, plastica, ferro e legno, sanitari, armadi, miscugli di terre e rocce da scavo, batterie di autoveicoli, raee, comprese le carcasse di due automobili.

In sostanza in tre vie di Petronà erano stati realizzati dei lavori di scavo e di demolizione di muri e la Da.Ma Costruzioni, controllata da Territo, in attesa di conferimento dei rifiuti in una discarica autorizzata, aveva portato i rifiuti dei lavori in un sito di stoccaggio provvisorio, ovvero la proprietà dei Caligiuri. Sgrò avrebbe legittimato questo comportamento invece di intervenire e di imporre la rimozione dei rifiuti.

Dal canto loro i Caligiuri avrebbero accettato che nel loro terreno venissero depositati, in maniera incontrollata, questi scarti della lavorazione di scavo e, in più avrebbero portato nella stessa proprietà altri rifiuti pericolosi e non.

Condino, Gigliotti, Sgrò e Territo sono accusati, ognuno per il proprio ruolo, di aver contribuito a realizzare un’attività di raccolta e smaltimento rifiuti non autorizzata.