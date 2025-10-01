All'interno di un'auto in fiamme a Monte Compatri, in via Acqua Felice, ai Castelli Romani, all'interno di un'area sterrata, sono stati trovati resti ossei.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Colonna che, dopo aver spento le fiamme, hanno accertato la presenza dei resti ossei all'interno di quello che era rimasto di un'autovettura Fiat 600 carbonizzata.

Sono intervenuti il medico legale e i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati per i rilievi tecnico scientifici. Il Pm di turno della Procura della Repubblica di Velletri ha disposto che i resti ossei fossero traslati presso il Policlinico di Tor Vergata per l'esame autoptico.

Indagini sono in corso per risalire all'identità dei resti che non si esclude possano essere dello stesso proprietario dell'auto, un uomo di 57 anni di origini calabresi e presente stabilmente a Roma da molti anni, che ultimamente sembrerebbe essere rimasto senza fissa dimora, e di cui nessuno al momento ha segnalato la scomparsa. Da accertare le cause dell'incendio anche se allo stato attuale - rendono noto i carabinieri - non ci sono elementi che facciano pensare alla responsabilità di terzi.