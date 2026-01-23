Momenti di tensione sul volo delle 13.45. Il motivo della deviazione sarebbe riconducibile alla presenza di ghiaccio sulla pista di Genova. Passeggeri in attesa di un altro aereo per raggiungere la destinazione fissata
Momenti di tensione a bordo del volo Ryanair Lamezia-Genova, partito dallo scalo calabrese nel pomeriggio di oggi 23 gennaio. Prima i ritardi nella partenza (dalle 13.45 alle 14.05), poi l'improvviso cambio di rotta che ha portato velivolo e passeggeri a Roma Fiumicino. Una deviazione che - raccontano i malcapitati - ha suscitato proteste a bordo e generato forti malumori. Il motivo addotto sarebbe la presenza di ghiaccio sulla pista di Genova. Successivamente, intorno alle 16.30, i viaggiatori sono stati invitati a lasciare l'aereo e trasferiti con un bus nello scalo capitolino. A scortarli, una pattuglia della polizia.
«Tutto questo ci lascia senza parole - commentano i passeggeri - Anche per via della mancanza di puntuali aggiornamenti e spiegazioni. Non sapevamo cosa pensare né come avrebbero risolto il problema».
E ancora: «Mi sto spostando per motivi di salute. Mi sembra di vivere un incubo», aggiunge una signora vibonese».
A conclusione della disavventura, la compagnia aerea ha comunicato loro del lavoro in itinere per reperire un nuovo aereo con il quale poter raggiungere la città ligure.