Momenti di tensione a bordo del volo Ryanair Lamezia-Genova, partito dallo scalo calabrese nel pomeriggio di oggi 23 gennaio. Prima i ritardi nella partenza (dalle 13.45 alle 14.05), poi l'improvviso cambio di rotta che ha portato velivolo e passeggeri a Roma Fiumicino. Una deviazione che - raccontano i malcapitati - ha suscitato proteste a bordo e generato forti malumori. Il motivo addotto sarebbe la presenza di ghiaccio sulla pista di Genova. Successivamente, intorno alle 16.30, i viaggiatori sono stati invitati a lasciare l'aereo e trasferiti con un bus nello scalo capitolino. A scortarli, una pattuglia della polizia.

«Tutto questo ci lascia senza parole - commentano i passeggeri - Anche per via della mancanza di puntuali aggiornamenti e spiegazioni. Non sapevamo cosa pensare né come avrebbero risolto il problema».

E ancora: «Mi sto spostando per motivi di salute. Mi sembra di vivere un incubo», aggiunge una signora vibonese».

A conclusione della disavventura, la compagnia aerea ha comunicato loro del lavoro in itinere per reperire un nuovo aereo con il quale poter raggiungere la città ligure.