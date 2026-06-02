I tecnici stanno verificando l'agibilità della struttura. Sul posto vigili del fuoco, forze dell’ordine, due ambulanze ed esponenti dell’amministrazione comunale
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Momenti di paura, questa mattina, in corso Cristoforo Colombo a San Lucido, dove un'esplosione ha interessato una palazzina residenziale provocando danni all'edificio e l'immediata evacuazione degli occupanti. Fortunatamente non si registrano feriti. A causare il violento boato è stata la deflagrazione di una bombola di gas, che si trovava all’interno di un appartamento.
I soccorsi
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e avviare gli accertamenti sulle cause della deflagrazione. Sul posto anche due ambulanze del 118, arrivate dalle Postazioni di Emergenza Territoriali di Paola e di Fuscaldo.
San Lucido,lo sgombero dopo l’esplosione della bombola
Per motivi precauzionali l'intero stabile è stato sgomberato, mentre i tecnici stanno verificando l'agibilità della struttura. Sul posto sono arrivati anche alcuni esponenti dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cosimo De Tommaso. Le indagini sono in corso per chiarire l'origine dell'esplosione e valutare l'entità dei danni riportati dall'immobile.