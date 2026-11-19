La comunicazione ufficiale della Prefettura di Vibo Valentia. Attivate le procedure previste per la ricerca della donna residente nel comune dell'entroterra vibonese
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
È stato attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse nel Vibonese. Il provvedimento riguarda Brunella Aloe, una donna di 35 anni residente nel comune di Acquaro, della quale si stanno cercando di ricostruire gli spostamenti.
A darne comunicazione è stata la Prefettura di Vibo Valentia, attraverso una nota ufficiale diffusa oggi, 19 novembre 2026, con la quale viene annunciata l'attivazione delle procedure previste per la ricerca delle persone scomparse.
Il Piano provinciale rappresenta lo strumento di coordinamento attraverso il quale vengono organizzate le attività di ricerca, con il coinvolgimento degli enti e delle strutture competenti secondo le necessità operative.
Al momento, la Prefettura non ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa, né sono state diffuse informazioni relative all'ultimo avvistamento della 35enne. Si attendono eventuali aggiornamenti sull'evoluzione delle ricerche.