Incidente nella zona Rovitti, perdono la vita un uomo e una donna. Intervento di soccorsi e polizia, traffico rallentato

Due persone morte e altre due ferite: è il bilancio dell’incidente avvenuto sulla SS 106 Jonica, nella zona Rovitti, a nord di Trebisacce.

Le vittime (foto Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, ndr) sono un uomo e una donna che si trovavano nella stessa auto insieme ad altri due passeggeri. L’impatto è stato molto violento e per loro non c’è stato nulla da fare. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ospedale. Le condizioni non sono state rese note.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castrovillari, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e recupero delle persone coinvolte. La Polizia Stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato. Presente anche il personale Anas per gestire il traffico e consentire la rimozione dei mezzi.