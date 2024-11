Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale 106 in direzione sud poco prima dello svincolo di Soverato sud. Due le vetture coinvolte: una ford Fiesta ed una Audi A3. Nel sinistro è rimasta ferita in modo lieve la giovane conducente della Ford rimasta incastrata nell'abitacolo. La donna, estratta dai vigili del fuoco, è stata consegnata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale. Illesi invece i passeggeri dell'Audi, fratello e sorella che versavano in evidente stato di shock. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato è intervenuta sul posto e ha provveduto alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'Anas per quanto di competenza.

l.c.