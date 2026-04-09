Momenti di apprensione nel pomeriggio per un incidente in direzione Lamezia Terme. I vigili del fuoco hanno rimosso le vetture incastrate, mentre i sanitari hanno assistito i coinvolti

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla strada statale 280 in direzione Lamezia Terme, nel tratto successivo allo svincolo di Martelletto-Sarrottino. Per cause ancora in corso di accertamento due auto (una Ford Focus SW e una Jeep Avenger) sono rimaste coinvolte in un sinistro. Due le persone coinvolte nell'incidente.

Una donna ed un uomo che fortunatamente non hanno riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando centrale di Catanzaro, la polizia stradale e i sanitari del 118 per prestare le prime cure ai feriti.

Sul posto anche il personale Anas per ripristinare la sicurezza della sede stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti con un proprio mezzo, una autogrù, per rimuovere le autovetture rimaste incastrate. Si registrano disagi alla circolazione: nel tratto interessato dal sinistro il transito è attualmente consentito su un’unica corsia.