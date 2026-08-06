VIDEO | Secondo la Procura sarebbero stati utilizzati oltre 24mila euro destinati all'inclusione scolastica per acquistare un mezzo non idoneo al trasporto di alunni con disabilità. Contestati anche falso e frode nelle pubbliche forniture

I Carabinieri della Stazione di Strongoli, con il supporto dei militari della Stazione di Brivio (Lecco), hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari e la contestuale informazione di garanzia e sul diritto di difesa, emessi dalla Procura della Repubblica di Crotone, nei confronti di tre persone.

L'inchiesta è scaturita da una denuncia e da una successiva attività investigativa che avrebbe consentito di accertare presunte irregolarità nella gestione di fondi pubblici destinati alle fasce più deboli della popolazione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla Procura diretta dal procuratore Domenico Guarascio, il responsabile dell'Ufficio amministrativo di un Comune del Crotonese avrebbe utilizzato indebitamente oltre 24 mila euro di fondi interministeriali, vincolati esclusivamente al potenziamento dei servizi per gli alunni con disabilità, per acquistare uno scuolabus usato privo di pedana e di qualsiasi allestimento idoneo al trasporto di persone a ridotta mobilità.

Per favorire l'operazione e procurare un ingiusto vantaggio economico alla società fornitrice, il funzionario avrebbe inoltre alterato materialmente la determina comunale di affidamento. Gli accertamenti eseguiti sugli amministratori della ditta venditrice avrebbero inoltre fatto emergere presunte condotte fraudolente sia nella fase della trattativa sia durante l'esecuzione della fornitura.

I reati contestati, a vario titolo, sono falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, indebita destinazione di denaro o cose mobili e frode nelle pubbliche forniture in concorso.

L'attività investigativa, sottolineano gli inquirenti, si inserisce nell'ambito delle iniziative volte a garantire la trasparenza amministrativa e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, con particolare attenzione ai finanziamenti destinati ai servizi per le persone più fragili.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati sono pertanto da considerarsi presunti innocenti fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza irrevocabile.