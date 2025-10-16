Secondo sbarco di migranti in Calabria in poche ore. La motovedetta CP 307 è giunta stamane, intorno alle 8, al porto di Roccella Jonica con a bordo 47 migranti, tutti uomini, tra cui un minore e 10 minori non accompagnati, di nazionalità dichiarata egiziana, pachistana e bangladese.

Ieri sera l’unità Ong Louise Michel era giunta intorno alle 18:10 al porto di Reggio Calabria con a bordo 32 persone (17 uomini, 2 donne, 1 minore e 12 minori non accompagnati, di nazionalità presunta sudanese, eritrea, gambiana, senegalese, nigeriana, etiope, somala).