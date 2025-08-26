La Guardia di Finanza di Crotone, in seguito ad una segnalazione della Sezione Aerea di Lamezia Terme, ha individuato e sottoposto a sequestro, in contrada Columbra della frazione Papanice di Crotone, una folta piantagione di cannabis.

In particolare, i Baschi Verdi delle Sezioni Operative Pronto Impiego del Gruppo di Crotone, dando riscontro alla segnalazione, hanno scoperto una piantagione, occultata da alti rovi e dalla fitta vegetazione circostante, composta da diverse piante con infiorescenze in avanzato stato di maturazione, di cui la maggioranza alte oltre 3 metri. Nel corso dell’attività, i Finanzieri hanno anche rinvenuto un sofisticato sistema costituito da un tubo servente un compressore idraulico ed un timer di irrigazione automatico che ha permesso la crescita delle piante in totale autonomia, cassette adibite al trasporto della marijuana, materiale per la concimazione ed una pompa irroratrice a spalla per lo spargimento di pesticidi. La sostanza stupefacente ottenuta dalla piantagione avrebbe potuto generare un guadagno illecito superiore a 350.000 euro, attraverso la vendita al dettaglio.

Le attività di ricognizione, campionamento e sequestro sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal procuratore Domenico Guarascio. Allo stato sono in corso indagini per risalire ai responsabili dell’illecito riscontrato.