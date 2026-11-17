Nel fine settimana ignoti hanno preso di mira la cabina elettrica della nuova piazzetta Sant’Eusebio, all’interno del Centro Servizi di Sibari. Dopo il loro passaggio la piazzetta è rimasta completamente senza illuminazione. L’obiettivo era il quadro elettrico. Per arrivarci i vandali hanno distrutto prima la porta esterna e poi quella interna della cabina, e l’amministrazione comunale parla di danni ingenti. A pesare di più è il momento in cui è avvenuto il raid. La cabina era stata sistemata appena due settimane fa e adesso va di nuovo riparata, con spese che ricadono ancora una volta sulla collettività.

Oltre al danno economico, il Comune fa notare il pericolo che si è corso. All’interno della cabina passano collegamenti elettrici diretti, e forzarla in quel modo avrebbe potuto mettere seriamente a rischio l’incolumità delle persone. L’amministrazione guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini ha condannato con fermezza l’accaduto e ha fatto sapere di essersi già attivata per rimettere in sesto la struttura e riportare la luce nella piazzetta. Nella nota diffusa dal Comune resta però l’amarezza per un gesto che «danneggia un bene di tutti e mortifica l’impegno quotidiano per la cura e la valorizzazione del territorio».