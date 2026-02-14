La piena del fiume Crati, alimentata dalle piogge delle ultime ore, ha causato gravi allagamenti nei comuni di Tarsia e Santa Sofia d’Epiro.

Le immagini dei soccorritori dall’alto mostrano campi coltivati e aziende agricole sommerse dal fango, con abitazioni circondate dall’acqua, con i soccorritori che hanno lavorato tutta la notte e alle prime luci dell’alba per mettere in sicurezza le persone.

Particolarmente critica la situazione nelle campagne di Tarsia, dove il fiume ha rotto gli argini in almeno due punti e ha invaso abitazioni, parchi fotovoltaici, stalle e terreni agricoli.

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Carabinieri Forestali, Protezione Civile e volontari, impegnati a mettere in sicurezza persone e abitazioni e a salvare gli animali rimasti intrappolati.

Stanotte problemi simili si sono registrati in tutta la Sibaritide, soprattutto nei comuni di Corigliano-Rossano e Cassano All’Ionio, con allagamenti di campagne e strade e interventi dei soccorritori per contenere i danni.