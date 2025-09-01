È stata fissata per il prossimo 18 novembre l’udienza a carico di funzionari e politici. Secondo l’accusa sarebbero stati dati alloggi anche in cambio di voti per due candidati alle Europee 2024

La Procura di Catanzaro ha chiesto il processo per 22 persone implicate nell’inchiesta che mira a fare luce sul mercimonio delle case popolari da parte di funzionari dell’Aterp Calabria e di politici. Rispetto alla chiusura indagini sono stati stralciati i nomi di Gianluca Martino, classe ’67, di Catanzaro, e Manlio Severino, classe ’60, di Catanzaro.

Perno del “sistema Aterp”, secondo le ipotesi accusatorie, oltre al consigliere comunale Sergio Costanzo «con la funzione di raccordo tra cittadini che intendono aggirare o agevolare le proprie posizioni alloggiative ed i dipendenti dell'Aterp di Catanzaro», anche l’ex dirigente dell’Agenzia nell’ufficio Patrimonio, Vincenzo Celi «promotore, organizzatore, con il compito di dirigere e coordinare le attività dei singoli sodali, individuando alloggi liberi da allocare illecitamente, suggerendo di volta in volta modalità solo apparentemente legittime, quali la procedura cosiddetta di "ampliamento del nucleo familiare”, o di "cambio alloggio", o tal volta addirittura proponendo l'occupazione di alloggi liberi per successivamente chiederne la regolarizzazione»; Gianluca Bevilacqua, detto Core Malato, rom assegnato all'ufficio gestione inquilinato, considerato il braccio operativo di Celi e Costanzo, avrebbe omesso «le doverose comunicazioni al comune di Catanzaro in occasione dei rilasci di immobili da parte degli assegnatari; curando le pratiche segnalate dal politico Costanzo di voltura del contratto di locazione pur in assenza dei presupposti»; Domenico Albino, funzionario dirigente dell’ufficio Patrimonio ed inquilinato, «prendeva parte all'illegale sistema di assegnazioni parallela e illecita curando le pratiche segnalate dal politico Costanzo»; Concetta Raffa, assegnata all'ufficio personale «col ruolo di partecipe e con compiti di redigere atti ideologicamente falsi, quali autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare in carenza totale dei presupposti».

L’inchiesta – coordinata dal procuratore di Catanzaro Salvatore Curcio, dall’aggiunto Giulia Pantano e dai sostituti Saverio Sapia e Stefania Caldarelli – contempla anche il mercimonio degli alloggi popolari in cambio di voti chiesti dal consigliere Costanzo in favore di due candidati alle Europee 2024 appartenenti al suo stesso partito. Secondo l’accusa Vittorio Pace cittadino residente Aterp che avrebbe giovato dell’aiuto di Sergio Costanzo per regolarizzare illecitamente la propria permanenza nell'alloggio popolare in cambio di un voto per due candidati alle europee appartenenti a Forza Italia, lo schieramento di Costanzo; Rodolfo Chillà, cittadino che avrebbe occupato illecitamente un alloggio Aterp, in danno di un altro assegnatario, con il benestare di Raffa, Albino e Costanzo, in cambio di un voto per le Europee 2024 chiesto dal consigliere comunale Sergio Costanzo in favore di due candidati del suo stesso partito; Saverio Mensica, cittadino che avrebbe occupato illecitamente un alloggio Aterp, con il benestare dei funzionari Raffa e Martino, in cambio di un voto per le Europee 2024 chiesto dal consigliere comunale Sergio Costanzo in favore di due candidati del suo stesso partito, Forza Italia.

L’udienza preliminare è stata fissata dal gip Gilda Danila Romano per il prossimo 18 novembre a carico di:

Domenico Albino, classe ’57, residente a Lamezia Terme;

Gianluca Bevilacqua, detto Core Malato, classe ’80, di Catanzaro;

Silvana Bevilacqua, classe ’81, di Catanzaro;

Vincenzo Celi, classe ’63, di Catanzaro;

Sergio Costanzo, classe ’66, residente a Taverna;

Andrea Curcio, classe 2003, di Catanzaro;

Cesare Curcio, detto Cesarino, classe ’64, di Catanzaro;

Rita De Fazio, classe ’60, di Catanzaro;

Raffaele Fera, classe 61, di Catanzaro;

Alberto Froio, classe 93, residente a Catanzaro;

Pantaleone Froio, classe ’59, di Catanzaro;

Giuseppe Grande, classe ’64, residente a Catanzaro;

Ivan L’Arocca, classe ’69, residente a Catanzaro;

Teresa Mancuso, classe ’54, di Catanzaro;

Domenico Pio Masciari, classe 2002, di Catanzaro;

Gerardo Masciari, classe ’80, di Trani;

Franca Passalacqua, classe ’67, di Catanzaro;

Concetta Raffa, detta Cettina, classe ’66, di Catanzaro;

Raffaela Trapuzzano, classe ’59, residente a Gizzeria;

Vittorio Pace, classe ’59, di Catanzaro;

Rodolfo Chillà, classe ’69, di Catanzaro;

Saverio Mensica, classe ’75, di Catanzaro.

Le parti offese individuate sono l’Aterp, lo Stato e tre privati.

Gli imputati sono difesi dagli avvocati Renzo Andricciola, Riccardo Piacente, Gregorio Viscomi, Pietro Chiodo, Italo Reale, Vincenzo Savaro, Arturo Bova, Gregorio Viscomi, Gaspare Guarino, Ernesto Riggero, Alessia Mazza.