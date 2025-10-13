I finanzieri hanno trovato rifiuti, anche speciali e pericolosi. I materiali erano esposti agli agenti atmosferici e il percolato prodotto era assorbito direttamente dal terreno

Un fabbricato di circa 2.000 metri quadri con copertura in eternit che presentava evidenti rotture e un precario stato di manutenzione e all'interno del quale era stata realizzata una discarica abusiva è stato scoperto e sequestrato dai finanzieri della Compagnia di Soverato, in collaborazione con la Sezione Aerea di Lamezia Terme, a Isca dello Ionio.

Una volta entrati nel fabbricato, i militari hanno trovato rifiuti, taluni anche speciali e pericolosi, tra cui pneumatici, carcasse di autovetture, motori, materiale da costruzione, infissi dismessi, batterie esauste e oli vari.

I materiali, abbandonati, miscelati tra loro e senza alcuna protezione, erano esposti agli agenti atmosferici, con la conseguenza che il percolato prodotto dall'inevitabile dilavamento degli stessi, era assorbito direttamente dal terreno contaminando suolo ed acqua e costituendo un potenziale pericolo per la salute pubblica.

Al termine delle operazioni, i finanzieri hanno segnalato all'autorità giudiziaria 3 soggetti, per deposito e gestione incontrollata e non autorizzata di rifiuti, e proceduto al contestuale sequestro del fabbricato.