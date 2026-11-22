Al centro della vicenda una donna vittima di una serie di condotte persecutorie da parte dell’uomo con il quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale a distanza. Provvedimento eseguito dalla polizia

Telefonate insistenti, contatti attraverso i social network e la minaccia di diffondere immagini e video intimi.

È il quadro ricostruito dagli investigatori della Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo gravemente indiziato di atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto revengeporn.

Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, scaturisce dall’attività investigativa condotta dalla Sezione Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro.

Al centro della vicenda una donna vittima di una serie di condotte persecutorie da parte dell’uomo con il quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale a distanza. Le molestie, portate avanti attraverso telefonate e social network, sarebbero continuate anche dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto.

Le contestazioni riguardano anche la diffusione di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito, realizzati durante videochiamate private.

Secondo quanto emerso dalle indagini, infatti, l’uomo utilizzava il materiale in suo possesso per mantenere il controllo sulla donna, minacciando di diffonderne il contenuto sia attraverso la pubblicazione supiattaforme social che con l’invio a terze persone, verosimilmente come forma di ritorsione legata alla fine della loro relazione.

A fornire un contributo determinante all’inchiesta è stata l’analisi dei dispositivi informatici in uso all’indagato. Gli approfondimenti tecnici hanno consentito agli investigatori di ricostruire le modalità delle condotte contestate e di acquisire ulteriori elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Civitavecchia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, nei confronti della persona sottoposta a indagini, vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.