La Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Procura di Crotone che chiedeva la riforma dell'assoluzione dal reato di naufragio colposo dei tre presunti scafisti del caicco Summer Love naufragato il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro (Crotone) provocando la morte di 94 migranti, 35 dei quali minorenni. In primo grado, il Tribunale di Crotone aveva condannato a 16 anni di reclusione Sami Fuat, di 51 anni, turco, e Hasab Hussain (22), pakistano, e a 11 anni, un mese e 10 giorni Khalid Arslan (26), anche lui pakistano ritenuti colpevoli di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e morte in conseguenza del favoreggiamento, mentre erano stati assolti dall'accusa di naufragio colposo non essendo ritenuti responsabili dell'incidente.