Controlli capillari tra Crotone, Cutro e Isola Capo Rizzuto con verifiche su persone e veicoli, oltre a interventi operativi e sanzioni stradali

Proseguono i controlli del territorio da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Crotone, impegnati in una serie di servizi mirati alla prevenzione e al contrasto dei reati, con particolare attenzione alla sicurezza pubblica, alla circolazione stradale e al rispetto della legalità nel capoluogo, a Cutro e Isola Capo Rizzuto.

Nel corso delle attività, i militari della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo del 1971, destinatario di un provvedimento relativo a una pena residua di 11 mesi e 5 giorni di reclusione per rapina ed estorsione aggravate dal metodo mafioso, reati commessi nel 2013. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale competente, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

A Casabona, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un uomo del 1969 e una donna del 1983, entrambi residenti nel Crotonese, ritenuti responsabili di appropriazione indebita di un’autovettura. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il mezzo sarebbe stato inizialmente concesso in prestito dal proprietario, ma i due si sarebbero successivamente rifiutati di restituirlo nonostante le richieste dell’avente diritto.

L’operazione rientra nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dall’Arma. Complessivamente sono state impiegate 80 pattuglie e perlustrazioni, con 390 persone identificate e 284 veicoli controllati. Eseguite anche 5 perquisizioni personali, 3 veicolari e 6 interventi operativi.

Sul fronte della sicurezza stradale, i militari hanno contestato 14 violazioni al Codice della strada. I controlli, fanno sapere dall’Arma, proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’ambito delle ordinarie attività di prevenzione e repressione dei reati, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.