L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Le indagini portate avanti dai carabinieri della Compagnia di Cirò

I carabinieri hanno eseguito a Strongoli un provvedimento di divieto di avvicinamento alla mamma e alla nonna a carico di un trentasettenne, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo quanto é emerso dalle indagini dei militari della Compagnia di Cirò Marina, il 37enne, negli ultimi mesi, avrebbe adottato quasi quotidianamente condotte aggressive ed offensive nei confronti delle due donne, accompagnate da minacce di morte, anche al fine di ottenere somme di denaro per il proprio sostentamento.