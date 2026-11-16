Il sisma registrato alle 18:04 dall’INGV, con epicentro a 13 chilometri dalla città e a una profondità di 50 chilometri. Al momento non si segnalano danni

La terra torna a tremare nello Stretto di Messina. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 18:04 di oggi, lunedì 16 novembre, con epicentro in mare, a circa 13 chilometri a sud di Reggio Calabria e 23 chilometri a sud-est di Messina.

Il movimento tellurico è stato rilevato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a una profondità di circa 50 chilometri. L’epicentro è stato localizzato nelle acque dello Stretto, in prossimità della costa reggina, a pochi chilometri dal territorio di Motta San Giovanni.

La magnitudo, inizialmente stimata in 3.2 dai sistemi automatici, è stata successivamente aggiornata a 3.1. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.