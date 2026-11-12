La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Dda di Catanzaro sulla presunta associazione mafiosa riconducibile a Giuseppe Scornaienchi e sul coinvolgimento di Luca Occhiuzzi nel sodalizio. La decisione della Seconda sezione penale riguarda il procedimento cautelare dell’inchiesta Thyrrenium, centrata sull’ipotesi di un nuovo gruppo di ’ndrangheta operante a Cetraro.

Il ricorso era stato presentato dalla procuratrice aggiunta Giulia Pantano dopo che il Tribunale del Riesame aveva respinto l’appello dell’accusa contro la decisione del gip. Quest’ultimo aveva escluso, nei confronti di Occhiuzzi, la sussistenza dei gravi indizi per l’accusa associativa. Luca Occhiuzzi è difeso dagli avvocati Giorgia Greco e Giuseppe Bruno.

Le decisioni per Marino, Francesco Occhiuzzi e Tusa

La Cassazione ha dichiarato inammissibile anche il ricorso della Procura di Catanzaro relativo all’aggravante dell’agevolazione mafiosa contestata a Giulia Marino, difesa dall’avvocato Giorgia Greco. Marino era già stata scarcerata dopo un precedente passaggio davanti alla Sesta sezione della Suprema Corte.

Analogo esito hanno avuto i ricorsi sull’aggravante dell’agevolazione mafiosa per Francesco Occhiuzzi, detto “Schiavone”, e Catia Tusa, entrambi assistiti dagli avvocati Giorgia Greco e Valentina Moretti.

Francesco Occhiuzzi è accusato di aver favorito la latitanza di Luca Occhiuzzi. Una contestazione di favoreggiamento della latitanza riguarda anche Tusa, che non è sottoposta a misure cautelari.

L’ipotesi di una nuova organizzazione derivata dalla cosca Muto

Al centro del ricorso relativo a Luca Occhiuzzi c’era la stessa esistenza della presunta organizzazione mafiosa. Secondo la Dda, a Cetraro avrebbe operato una nuova articolazione criminale derivata dalla storica cosca Muto, con Giuseppe Scornaienchi al vertice e Occhiuzzi indicato come promotore e organizzatore.

Il Tribunale del Riesame, con l’ordinanza depositata il 15 luglio 2026, aveva però ritenuto insufficienti gli elementi raccolti per dimostrare, sul piano cautelare, sia l’esistenza di questo autonomo sodalizio sia il coinvolgimento associativo di Occhiuzzi.

La decisione aveva richiamato anche precedenti pronunce adottate nel procedimento Frontiera e nel successivo procedimento numero 4713/2022, evidenziando le criticità nell’accertamento di un’associazione distinta riconducibile a Scornaienchi.

Per il Riesame non bastavano i rapporti criminali e i singoli reati

Il punto centrale della valutazione del Riesame riguardava la necessità di dimostrare una forza intimidatrice propria del presunto nuovo gruppo, capace di produrre assoggettamento e omertà. Per i giudici, l’esistenza della cosca Muto non consentiva di riconoscere automaticamente un’altra organizzazione mafiosa derivata dalla stessa.

Nell’ordinanza, il collegio aveva distinto la caratura criminale attribuita ad alcuni indagati e gli episodi delittuosi ricostruiti dagli investigatori dalla prova dell’esistenza di un’autonoma associazione mafiosa. Secondo quella valutazione, il materiale raccolto non dimostrava una capacità intimidatrice stabile del nuovo gruppo né un controllo del territorio distinto da quello storicamente riferito al clan Muto.

Anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano state ritenute insufficienti: secondo il Riesame, riguardavano prevalentemente vicende precedenti e rapporti con la cosca Muto, senza riscontri esterni adeguati a sostenere l’ipotesi della nuova organizzazione.

La posizione di Luca Occhiuzzi

Il Tribunale aveva esaminato gli episodi di violenza, le relazioni tra gli indagati, le intercettazioni, le latitanze e la disponibilità di armi richiamati dall’accusa. Nella valutazione erano rientrati anche i dati del telefono sequestrato a Luca Occhiuzzi durante la detenzione e il denaro rinvenuto nel cosiddetto “magazzino blu”.

Per il Riesame, questi elementi potevano descrivere una rete di relazioni criminali e una significativa pericolosità, ma non raggiungevano la gravità indiziaria richiesta per la contestazione associativa.

Quanto al ruolo di promotore e organizzatore attribuito a Occhiuzzi, il collegio aveva rilevato l’assenza di elementi concreti sull’esercizio di funzioni direttive o disciplinari: dagli atti, secondo i giudici, non risultavano adeguatamente dimostrati compiti di coordinamento, gestione dei proventi, impartizione di ordini o rapporti con altre consorterie.

Su questo quadro era intervenuto il ricorso della Dda, ora dichiarato inammissibile dalla Cassazione. Resta dunque ferma, per Luca Occhiuzzi, la decisione cautelare che aveva escluso i gravi indizi sull’accusa associativa.