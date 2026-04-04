Dopo il match di Terza Categoria tra Cerzeto e Sant’Angelo Acri, è stato necessario l’intervento dell’elicottero per soccorrere i giovani: uno di questi è stato trasportato in elisoccorso all’Annunziata di Cosenza

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, lungo la strada provinciale 234, nel territorio comunale di Bisignano, in provincia di Cosenza, nei pressi dell’incrocio della provinciale. Coinvolti tre giovani di Acri che viaggiavano a bordo di una Mini Cooper. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, l’auto sarebbe improvvisamente sbandata probabilmente a causa dello scoppio di un pneumatico e, a quanto pare, per evitare una buca sull’asfalto, finendo fuori controllo e terminando la propria corsa in un terreno all’esterno della carreggiata.

A bordo della vettura viaggiavano tre ragazzi, calciatori del Sant’Angelo d’Acri, di ritorno da Cerzeto, dove nel pomeriggio avevano disputato una partita del campionato di Terza Categoria. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Inizialmente i tre feriti sono stati soccorsi dai compagni di squadra che, a bordo di altre vetture, stavano facendo ritorno ad Acri. A prestare i primi aiuti anche una dottoressa fuori servizio che si trovava a passare in auto dal luogo del sinistro. Due dei ragazzi sono apparsi più gravi: uno, trasportato in elisoccorso, avrebbe riportato problemi al torace, mentre un altro avrebbe riportato ferite al bacino.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente

I giovani sono stati trasportati presso l’ospedale Annunziata di Cosenza, dove sono stati sottoposti agli accertamenti del caso. Secondo le ultime notizie fornite i ragazzi sono coscienti ed hanno ricevuto le cure mediche al Pronto soccorso.