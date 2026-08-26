VIDEO | Smajlaj Fisnik era coinvolto nel procedimento Gentleman II, in cui nel maggio 2023 il gip del Tribunale di Catanzaro aveva disposto la custodia cautelare nei confronti di 25 persone

Nei giorni scorsi è rientrato in Italia, scortato da personale dell’Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against ’Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, il latitante albanese Smajlaj Fisnik, nei cui confronti era stato emesso un Mandato di Arresto Europeo conseguente a un provvedimento di custodia cautelare in carcere ottenuto dalla Procura della Repubblica di Catanzaro per reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, Smajlaj risultava coinvolto nel procedimento convenzionalmente denominato “Gentleman II”, per il quale in data 2 maggio 2023 il gip presso il Tribunale di Catanzaro aveva disposto la custodia cautelare nei confronti di 25 persone fisiche (di cui 19 con custodia in carcere, 4 con custodia domiciliare e 2 con obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria), nonché il sequestro preventivo dei beni agli stessi intestati e/o riconducibili, per un valore complessivo di circa 3,8 milioni di euro.

Il provvedimento, emesso su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, rappresentava l’epilogo di una complessa attività investigativa svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria/G.I.C.O. di Catanzaro in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di Finanza e, a partire dal 2020, dalla Squadra Investigativa Comune (SIC) costituita con le Forze di polizia di Germania (Polizeipräsidium di Francoforte sul Meno) e Belgio (Polizia Giudiziaria Federale di Liegi), con il supporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.) e di Europol, con il coordinamento delle rispettive Autorità Giudiziarie e di Eurojust (Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale), con i membri italiano, tedesco e belga.

Gli esiti delle indagini di polizia giudiziaria, da cui sono scaturiti tutti i provvedimenti cautelari, avevano consentito di delineare la gravità indiziaria circa l’operatività di un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con base operativa in provincia di Cosenza (Cassano allo Ionio, Corigliano Calabro e la Sibaritide), ramificata anche in Germania, attraverso l’organizzazione di importazioni di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina e hashish.

In questa particolare operazione, Smajlaj Fisnik era stato deferito all’autorità giudiziaria per violazioni agli articoli 73 e 74 del D.P.R. 309/90, poiché riconosciuto quale fornitore di sostanza stupefacente del tipo eroina, per oltre 30 kg, in favore della nota cosca Abbruzzese di Cassano allo Ionio, ma all’atto dell’esecuzione del provvedimento restrittivo si rendeva irreperibile.

Pertanto venivano attivate le procedure necessarie a estendere le ricerche dello stesso anche in ambito internazionale.

Inoltre, nel corso delle investigazioni nonché della procedura estradizionale è emerso che Smajlaj Fisnik, al fine di eludere i sistemi di identificazione, si era sottoposto nel 2021 a un intervento chirurgico di alterazione e inversione delle impronte digitali.

D’altra parte, già dai primi anni Duemila, in pregresse indagini di polizia giudiziaria si era delineata la figura di Smajlaj Fisnik quale broker di sostanze stupefacenti in favore di organizzazioni criminali siciliane e calabresi.

In particolare, venne arrestato nel 2006 per tali reati ed espulso dal territorio nazionale nel 2008, continuando però a gestire dall’estero le consegne di stupefacente.

Di fatto, il suo nome appare in altri procedimenti della Procura Distrettuale della Repubblica di Catanzaro denominati “Skoder” e “Gentleman”, che lo inquadravano sempre come broker della droga rispettivamente della famiglia Magliari, appartenente alla Locale di Altomonte, e del clan degli Abbruzzese di Cassano allo Ionio.

Per tutte queste contestazioni veniva condannato in via definitiva e la Corte d’Appello di Catanzaro emetteva, in data 12 gennaio 2023, un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per una pena complessiva di 27 anni e 6 mesi di reclusione.