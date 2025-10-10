La richiesta è stata avanzata nel corso della requisitoria dopo un lungo processo. Nella strage persero la vita 10 persone
La procura di Castrovillari, nel processo sulla strage del Raganello, ha chiesto la condanna a otto anni di carcere per Alessandro Tocci, sindaco di Civita. La richiesta è stata avanzata nel corso della requisitoria dopo una lungo istruttoria dibattimentale. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo plurimo. In Cassazione erano cadute le altre contestazioni.
Il 19 agosto del 2018 a Civita, a causa di un'inondazione, persero la vita 10 persone. Una tragedia avvenuta a distanza di una settimana dalla tragedia del Ponte Morandi di Genova.
