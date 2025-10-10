La procura di Castrovillari, nel processo sulla strage del Raganello, ha chiesto la condanna a otto anni di carcere per Alessandro Tocci, sindaco di Civita. La richiesta è stata avanzata nel corso della requisitoria dopo una lungo istruttoria dibattimentale. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo plurimo. In Cassazione erano cadute le altre contestazioni.

Il 19 agosto del 2018 a Civita, a causa di un'inondazione, persero la vita 10 persone. Una tragedia avvenuta a distanza di una settimana dalla tragedia del Ponte Morandi di Genova.

(IN AGGIORNAMENTO)