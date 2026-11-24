Poteva avere conseguenze ben più drammatiche l’incidente verificatosi nei giorni scorsi all’interno dei locali della nuova mensa scolastica di Siderno. Una finestra della struttura, inaugurata di recente, si è improvvisamente staccata precipitando al suolo e colpendo una delle operatrici addette al servizio di refezione. Al momento del cedimento, per pura fortuna, nella sala non erano presenti né studenti né insegnanti.

L’episodio ha imposto l’immediata sospensione del servizio per consentire gli accertamenti tecnici necessari. A fare chiarezza sulla vicenda e ad annunciare il ritorno alla normalità è direttamente il sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni, che conferma la riapertura dei locali a partire da domani dopo il via libera arrivato al termine dei sopralluoghi.

«Appena appreso quanto accaduto, ci siamo subito attivati per consentire la ripresa del servizio mensa in tempi brevissimi», spiega il primo cittadino. «Avevamo anche proposto alla dirigenza scolastica di intervenire in somma urgenza, approfittando dei giorni di chiusura per consentire la riapertura già da lunedì, ma abbiamo concordato di effettuare, insieme alla ditta che ha eseguito i lavori, una verifica straordinaria di tutti gli infissi, al fine di garantire un ulteriore controllo su tutte le installazioni effettuate. Solo a conclusione di queste verifiche possiamo oggi annunciare che domani riprenderà regolarmente il servizio».

Fragomeni non nasconde la preoccupazione per la gravità dell’accaduto, ribadendo la linea della fermezza: «Quanto accaduto è gravissimo, anche alla luce di ciò che sarebbe potuto succedere, al solo pensiero che in quel momento avrebbero potuto esserci dei bambini. Il Comune, la scuola e l’intera cittadinanza sono parti lese, perché un’opera pubblica appena inaugurata deve garantire la massima sicurezza».

Dal municipio si sottolinea inoltre come l'iter amministrativo fosse stato regolarmente espletato prima della consegna dell'immobile: «È doveroso precisare che il Comune, prima dell’apertura della struttura, aveva regolarmente acquisito tutte le certificazioni, le attestazioni di conformità e la documentazione tecnica previste dalla legge, nonché tutte le certificazioni relative alla corretta installazione e messa in opera a regola d'arte degli infissi e delle vetrate. Sarà nostra cura accertare le cause di quanto accaduto e le eventuali responsabilità, a tutela dell’Ente e dell’intera comunità».

Il pensiero del sindaco va poi alla dipendente rimasta ferita nell'incidente: «Permettetemi di rivolgere, anche pubblicamente, un affettuoso augurio di pronta guarigione alla lavoratrice coinvolta, delle cui condizioni di salute mi sono personalmente interessata sin dal suo arrivo in Pronto Soccorso, mantenendomi in contatto con la direzione sanitaria dello stesso e sentendo poi direttamente al telefono la signora».

Il sindaco respinge infine le polemiche sollevate dall'opposizione: «Strumentalizzare un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, in una vicenda nella quale ad essere danneggiata è un’intera città, e non semplicemente un’amministrazione comunale, proprio perché si tratta di un’opera pubblica che appartiene a tutti, è davvero di cattivo gusto».