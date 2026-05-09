Problemi a cascata su tutta la dorsale tirrenica: chi sale da Reggio Calabria e Salerno accumula fino a un'ora e mezza di ritardo, chi scende verso Sud non se la passa meglio

Giornata difficile per migliaia di viaggiatori sulla linea ferroviaria Roma-Napoli. Un guasto agli impianti di circolazione, segnalato nelle prime ore della giornata, ha messo in ginocchio uno dei corridoi ferroviari più trafficati d'Italia, con ripercussioni pesanti sull'intera dorsale che collega il Nord alla punta dello Stivale.

I treni in arrivo a Roma provenienti da Napoli, Salerno e Reggio Calabria stanno accumulando ritardi che in alcuni casi superano i novanta minuti.

Il guasto ha costretto i gestori del traffico a rallentare la circolazione sull'intera tratta, riducendo la capacità di transito e innescando un effetto domino su tutti i convogli in coda. Non solo Alta Velocità: anche i treni Intercity e regionali che percorrono la stessa infrastruttura sono stati coinvolti nei ritardi.

A subire le conseguenze anche i pendolari diretti verso la Calabria. Chi deve percorrere il tragitto in senso inverso – da Roma verso Sud – sta già accumulando ritardi a partire dai trenta minuti, con previsioni forse al rialzo nel corso della giornata.