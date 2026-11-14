Secondo l’Arma, i due avrebbero fatto credere a un’anziana che l’auto della figlia fosse stata usata in una rapina in gioielleria. Il gip ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere

Al telefono le avrebbero fatto credere che l’auto della figlia fosse stata usata per una rapina in gioielleria. Poi le avrebbero chiesto di consegnare 4mila euro e i gioielli che teneva in casa, con il pretesto di confrontarli con la refurtiva. È la ricostruzione diffusa dai carabinieri su una presunta truffa ai danni di un’anziana del Cosentino. Nei giorni scorsi, a Castrovillari, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cosenza hanno arrestato in flagranza due persone con l’accusa di truffa aggravata.

Secondo l’Arma, dopo la telefonata una persona che si spacciava per carabiniere si sarebbe presentata a casa della donna per ritirare denaro e preziosi. Le pattuglie, allertate dalle segnalazioni arrivate alla centrale operativa, hanno bloccato i due indagati poco dopo la consegna. Le perquisizioni personali e del veicolo hanno permesso di recuperare tutto il denaro e i gioielli.

All’esito dell’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati non è stata accertata in via definitiva.

L’Arma rinnova l’invito a interrompere la telefonata e chiamare il 112 se uno sconosciuto chiede denaro o gioielli per risolvere un presunto guaio di un familiare. Le forze dell’ordine non mandano incaricati a casa per ritirare contanti o preziosi.