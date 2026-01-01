Nonostante la colonnina di mercurio ferma a 5 gradi e una temperatura dell'acqua di 11, il lungomare cittadino è stato teatro di un abbraccio collettivo al 2026
Oltre 250 temerari hanno sfidato questa mattina temperature rigide per onorare la 28esima edizione del "Tuffo di Capodanno" a Crotone, consolidando una tradizione ormai radicata nella città di Pitagora. Nonostante la colonnina di mercurio ferma a 5 gradi e una temperatura dell'acqua di 11 gradi, il lungomare cittadino è stato teatro di un abbraccio collettivo al 2026, con migliaia di spettatori accorsi per sostenere i partecipanti.
L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Tuffo di Capodanno Crotone, ha visto partecipanti di ogni età e provenienza e, come da consuetudine, la manifestazione ha celebrato i suoi protagonisti con riconoscimenti specifici. Il titolo di veterano è andato a Salvatore Russo (classe 1938), mentre la mascotte dell'edizione è stata la piccola Stella Torcasio, giunta da Milano, nata nel 2023. Tra le donne, la palma della più anziana è andata ad Annarita Galardo.
Il premio per la provenienza più lontana, invece, è stato assegnato a Samuel Damalie, arrivato dal Ghana (6.444 km di distanza) per partecipare al 'rito'. Riconoscimenti speciali per la fedeltà sono stati assegnati a Mario Tosto (27 presenze) e al giornalista Mimmo Policastrese, premiato per la sua narrazione storica della città.