È stata la fotografia scattata dall'imprenditore proprio mentre stava subendo una richiesta di tangente a incastrare uno dei presunti estorsori arrestati questa mattina dai carabinieri a Crotone. In carcere, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catanzaro su richiesta della Dda, sono finiti il 56enne Fabio Iannice e il 58enne Fabio Mirabelli, entrambi crotonesi, ritenuti contigui alla cosca Barillari Foschini, che devono rispondere di tentata estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso, dall'aver agito in più persone riunite e dall'appartenenza ad associazione mafiosa.

L'episodio, che risale al 20 luglio scorso, riguarda Fabio Iannice che quella mattina, a bordo di una e-bike scura, avrebbe affiancato l'auto di un imprenditore edile crotonese nei pressi di una rotatoria, intimandogli di accostare e avanzandogli quindi una richiesta di denaro come pizzo su alcuni lavori stradali che l'impresa stava eseguendo. «Adesso siete qua e un paio di migliaia di euro li dovete dare, altrimenti ti facciamo danni» avrebbe intimato Iannice all'imprenditore il quale, tuttavia, si era fermamente opposto alla richiesta. E mentre il presunto estorsore si dileguava nel traffico era riuscito a scattargli una fotografia con il cellulare, immortalandone l'abbigliamento ma soprattutto un vistoso tatuaggio sul braccio destro.

Un dettaglio, questo, che si è poi rivelato fondamentale per arrivare all'identificazione dell'uomo da parte degli investigatori. Iannice e Mirabelli, peraltro, sono stati riconosciuti nelle immagini fotografiche e della videosorveglianza da un altro imprenditore, titolare di una ditta di Cosenza che sta eseguendo lavori di restauro all'antica fortezza aragonese di Crotone, al quale i due uomini si sarebbero presentati lo scorso 25 maggio chiedendo una somma di 10 o 20mila euro per il sostentamento dei “carcerati”.

La situazione per i due uomini si è aggravata lo scorso 6 ottobre, quando l'imprenditore crotonese ha segnalato nuovamente la presenza dei due indagati nei pressi di un cantiere appena aperto dalla ditta della vittima. Elemento che ha indotto il gip a disporre la misura della custodia in carcere, motivata non solo dai gravi indizi di colpevolezza e dall'utilizzo palese del metodo mafioso, ma anche dal concreto pericolo di inquinamento probatorio e di un'imminente reiterazione del reato.