Segnalazione in pieno centro cittadino: area isolata e verifiche in corso sul classico bagaglio abbandonato. Sul posto Polizia municipale e Carabinieri

Una valigia lasciata incustodita in strada ha fatto scattare un intervento immediato delle forze dell’ordine nel cuore della città. L’allarme bomba è partito da alcuni passanti che, notando il bagaglio abbandonato in via Rodotà a Cosenza, hanno segnalato la situazione, facendo attivare il protocollo di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme al Nucleo Artificieri, che hanno rapidamente delimitato l’area e avviato le operazioni di messa in sicurezza. La zona compresa tra la scuola media Zumbini, via Misasi e via Alimena è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale per consentire le verifiche.

La valigia sospetta si trovava nei pressi di un’attività commerciale, non lontano dall’istituto scolastico, elemento che ha reso necessario adottare ulteriori precauzioni. In via preventiva, clienti ed esercenti dell’area sono stati fatti allontanare, mentre carabinieri e polizia locale hanno gestito la sicurezza del perimetro. Gli artificieri stanno procedendo agli accertamenti sul contenuto del bagaglio. Le operazioni sono tuttora in corso. Di seguito il video dei concitati momenti che alla fine hanno prodotto il classico topolino: nella valigia non c’era nulla. Nemmeno un indumento. I ragazzi della scuola media, raggruppati in palestra durante le operazioni, sono rientrati quindi in classe.