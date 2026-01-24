Un chilo di cocaina è stato sequestrato e due persone sono state arrestate dai carabinieri della Sezione radiomobile di Crotone, con il supporto dei carabinieri di Scandale e del Nucleo cinofili del Gruppo della Guardia di finanza di Crotone.

L'operazione è scattata nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale. I militari hanno fermato un veicolo con a bordo due uomini, di di 21 e 35 anni. L'atteggiamento particolarmente nervoso dei due ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a un'accurata perquisizione del mezzo.

Grazie anche al supporto delle unità specializzate, è stato individuato un vano appositamente ricavato all'interno del cruscotto, nascosto dietro l'autoradio. All'interno del doppio fondo sono stati trovati due panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 1,08 chili. I due sono stati quindi arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e posti ai domiciliari.