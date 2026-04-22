Il 20 aprile, nella caserma della Guardia di Finanza“G. Vizzari” a Vibo Marina, ha avuto luogo l’inaugurazione ufficiale del Local Coordination Centre (LCC ) di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Si tratta di un presidio strategico in Calabria per il rafforzamento della cooperazione europea nella gestione delle frontiere marittime, nel contrasto ai traffici illeciti e nella tutela della sicurezza. Il ruolo svolto dall’LCC di Frontex in Italia e in Calabria è quello di costituire snodi operativi locali dislocati presso le sale operative della Guardia di Finanza, come Vibo Valentia, Palermo, Bari, Taranto. Supportano l’International Coordination Centre (ICC) nel coordinare sorveglianza e contrasto all’immigrazione clandestina collaborando con il Comando Generale della Guardia di Finanza .

L’LCC di Vibo fa parte della struttura di coordinamento delle attività operative di Frontex, coadiuva il Centro Coordinamento Nazionale del Ministero dell’Interno e opera all’interno del ROAN (Reparto Operativo Aeronavale) della Guardi di Finanza. Gli assetti aerei e navali del centro forniscono informazioni in tempo reale alle autorità (Guardia di Finanza e Guardia Costiera) ai fini delle attività SAR ( Search and Rescue). Le sale operative collaborano costantemente con i reparti operativi aeronavali per monitorare le frontiere marittime. L’LCC di Vibo Marina serve quindi da raccordo operativo tra le rilevazioni aeree e navali di Frontex e l’intervento della Guardia Costiera o della GdF. Viene in questo modo riaffermato il riconoscimento di un ruolo internazionale per il porto di Vibo Marina che si concentra principalmente sulla sorveglianza della rotta del Mediterraneo centrale e ionica per quanto riguarda il monitoraggio dei flussi migratori e il contrasto al crimine transfrontaliero (traffico di droga e armi).