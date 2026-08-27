San Vito sullo Ionio ha fatto da cornice alla seconda edizione di “Sogno di una notte di mezza estate – Atto II”, il fashion show diretto da Antonella Greto per Sinopoli Abbigliamento e realizzato con il patrocinio del Comune di San Vito sullo Ionio, che ha trasformato la moda in un racconto corale fatto di sogno, amore, arte e radici. A condurre la serata sono stati Natalia Ceravolo e Vito Greto , accompagnando il pubblico attraverso un percorso in cui moda, musica e creatività si sono incontrate in una narrazione sospesa tra realtà e immaginazione.

La passerella ha attraversato diversi momenti, dal prêt-à-porter alla sera e cerimonia, fino al mondo Bridal. I look prêt-à-porter, cerimonia, sposa e sposo sono stati curati da Sinopoli Abbigliamento, mentre Vanity Baby ha firmato le proposte dedicate ai più piccoli. Uno spazio importante è stato dedicato alla creatività emergente, con le collezioni dei giovani designer Emily Loiacono, Elia Anania e Christian Spinelli. Tre visioni diverse, tre modi di intendere l'abito come strumento di espressione: dalla ricerca sull'identità e sulle proprie origini, alla rilettura poetica e avanguardista della figura dell'Imperatrice Sissi, fino a un immaginario contemporaneo in cui radici mediterranee e suggestioni internazionali si incontrano. A scandire alcuni dei momenti più suggestivi della serata è stato il violino dal vivo della giovane artista Federica Garieri , già presente nella precedente edizione, che attraverso la musica ha accompagnato le uscite in passerella contribuendo a creare un'atmosfera sospesa e quasi onirica. Il racconto ha trovato uno dei suoi momenti più intimi in “Amor Fati”, abito di Antonella Greto ispirato all'antica arte giapponese del kintsugi. Frammenti di tessuti d'archivio, fratture lasciano volutamente visibili, tracce d'oro e di verde diventano metafora della capacità di accogliere ciò che ci attraversa e trasformarlo senza cancellarne la memoria.