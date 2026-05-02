Durante il pomeriggio sono previste attività di animazione per i più piccoli, un percorso bici dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni e il rilascio della Bicipatente per tutti i partecipanti,

Catanzaro ospiterà un evento speciale dedicato ai più piccoli. Lunedì 4 maggio 2026, dalle ore 16:30 alle 19:30, in Piazza della Prefettura si svolgerà “Il Giro dei Bimbi”, un'iniziativa pensata per promuovere lo sport, la socialità e l'educazione stradale tra i bambini e rappresenterà un momento di coinvolgimento per famiglie e giovani cittadini.

Durante il pomeriggio sono previste attività di animazione per i più piccoli, un percorso bici dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni e il rilascio della Bicipatente per tutti i partecipanti, a testimonianza dell'impegno nella diffusione di una cultura della mobilità sostenibile e consapevole.

L'iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Catanzaro, in collaborazione con UISP e Conad, nell'ambito del progetto “In Giro con Conad”.