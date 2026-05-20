Dentro lo scatto di una foto si nasconde la bellezza di un attimo che rimane eterno. Così Cerisano si mette in posa nell’iniziativa ‘Volti del Borgo’ nell’ambito del progetto ‘Residenza d’artista sulla Fotografia contemporanea’ che dal 20 al 30 maggio trasformerà il borgo nella musa ispiratrice dei fotografi partecipanti.

Quindici gli iscritti provenienti da ogni latitudine della Calabria e dell’Italia per offrire a Cerisano un ritratto delle sue bellezze, delle sue particolarità, tra le mura delle case, i colori delle chiese. Per dieci giorni, i fotografi si immergeranno tra le vie del borgo, tessendo un racconto tra i volti dei passanti, negli archivi storici, formandosi e creando allo stesso tempo. Un progetto - finanziato dal Ministero della Cultura - che esprime a pieno la mission dell’Amministrazione Di Gioia, ossia fare della formazione e della cultura il motore portante della riqualificazione di un borgo.

Cerisano viene riscoperta attraverso gli obiettivi di artisti cosmopoliti, in grado di aprire questo piccolo scrigno e ritrarne ogni sua ricchezza. Volti del Borgo sarà curato da Attilio Lauria e seguito dall’Associazione Rete Cinema Calabria. La Presentazione della Residenza d’Artista sarà prevista per mercoledì 20 maggio alle ore 18.30 a Palazzo Sersale in un incontro aperto al pubblico.

A presiedere all’avvio dell’iniziativa il Presidente di Rete Cinema Calabria, Ivana Russo e il Curatore della Residenza, Attilio Lauria. Non mancheranno i saluti del sindaco, Lucio Di Gioia, che accoglierà i quindici artisti in quelle che sono le mura di casa, fiducioso che questo progetto possa restituire a Cerisano la fotografia dell’impegno profuso nella rinascita di questo borgo.