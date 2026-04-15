Il 17 aprile a Catanzaro il presidente Occhiuto consegnerà al cantautore un premio per il contributo alla musica e alla cultura

Sarà Claudio Baglioni il protagonista dell’appuntamento istituzionale in programma venerdì 17 aprile alla Cittadella regionale di Catanzaro, dove riceverà un riconoscimento alla carriera per il suo contributo alla musica e alla cultura italiana.

La consegna è prevista alle ore 15:00 nella sala conferenze al dodicesimo piano, alla presenza del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Il premio intende valorizzare il percorso artistico del cantautore, figura centrale della musica italiana, capace di attraversare generazioni mantenendo una forte impronta autoriale.

L’evento è aperto alla stampa. Non è previsto l’accreditamento di fotografi all’interno della sala, mentre sarà consentito l’accesso alle telecamere. Le immagini ufficiali verranno diffuse al termine dell’incontro.