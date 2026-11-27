Viaggio nell’arte e nel gusto di un collezionista. Inaugurata a Palazzo Arnone la mostra che riunisce oltre trenta opere, molte delle quali provenienti dai depositi del museo romano. Dagli autoritratti di Bernini alla raffinata pittura su pietra, il percorso racconta la passione collezionistica del cardinale Scipione Borghese e dialoga con il patrimonio della Galleria Nazionale

L'occhio del Rinascimento si apre su Cosenza grazie a una collaborazione tra Palazzo Arnone e Galleria Borghese. Per più di un mese (fino al 31 gennaio prossimo) sarà possibile godere di oltre trenta opere che raccontano la stagione artistica del Rinascimento e del Barocco, attraverso i lavori di maestri come Dosso Dossi, Tiziano Vecellio, Palma il Vecchio e Gian Lorenzo Bernini.

Ma il percorso espositivo è anche un viaggio nella personalità di uno dei più raffinati e influenti collezionisti del Seicento, il cardinale Scipione Borghese, nella sua capacità di riconoscere il talento degli artisti, di orientarne la produzione e di accostare opere, tecniche e linguaggi espressivi differenti. L'esposizione non si esaurisce nelle sale della mostra temporanea, ma stabilisce un dialogo con il patrimonio artistico custodito a Palazzo Arnone.

«Il percorso presenta delle eccellenze artistiche, ma anche un focus su opere custodite nei depositi della Galleria Borghese», spiega Rossana Baccari, direttrice della Galleria Nazionale di Cosenza, richiamando l'attenzione sul lavoro di studio, restauro e conservazione che si svolge dietro le quinte dei musei.

«La mostra dialoga con le collezioni permanenti della Galleria Nazionale di Cosenza», prosegue la direttrice, facendo riferimento sia alle opere concesse in comodato d'uso da Intesa Sanpaolo sia a quelle acquisite dall'istituzione museale cosentina, che in alcuni casi appartengono alle medesime stagioni artistiche rappresentate nell'esposizione temporanea.

A tenere insieme opere tanto diverse per epoca, provenienza e tecnica è il gusto del cardinale Scipione Borghese. Non una rigida successione cronologica o una suddivisione per scuole pittoriche, dunque, ma il ritratto di una sensibilità artistica.

«La Galleria Borghese non è un museo costruito secondo un progetto museografico, ma esprime pienamente l'animo del collezionismo, la sua felicità, la sua competenza, la sua capacità di stimolare gli artisti nel produrre opere uniche e la sua varietà. Non ci sono soltanto quadri, ma abbiamo anche pittura su pietra, sculture, tavole, opere di periodi e zone d'Italia differenti», racconta Lucia Calzona, tra le curatrici della mostra e curatrice delle opere del Quattrocento e del Cinquecento della Galleria Borghese.

Una passione che si traduceva anche in un rapporto privilegiato con gli artisti. «La mente del collezionista lavorava sul fatto che lui si interessava, si innamorava di opere e di artisti, nonché era capacissimo di farli lavorare bene, come è stato il caso di Bernini, di cui qui abbiamo due bellissimi autoritratti, che ha espresso dei capolavori per Scipione che sono i punti più alti della sua produzione come scultore».

Significativa anche la presenza della scuola ferrarese, rappresentata da artisti come Garofalo e Dosso Dossi. «La scuola ferrarese è una scuola importante perché all'inizio del Cinquecento vi fu un ambiente fertile per produrre dei capolavori, ma soprattutto nel Seicento vi fu la devoluzione di Ferrara e quindi molti capolavori lasciarono Ferrara alla volta di Roma ed ebbero un grande impatto sulle scuole e sugli altri artisti».

La raccolta continuò ad arricchirsi anche attraverso le acquisizioni dei discendenti del cardinale, come testimonia la presenza in mostra di un dipinto settecentesco. A ispirare il percorso cosentino è quella stessa libertà dello sguardo che Scipione Borghese riconosceva ai visitatori della sua villa.

Calzona ricorda, a questo proposito, il senso dell'iscrizione che il cardinale aveva fatto collocare all'ingresso della residenza nel Seicento: «Vedere quello che vi piace, finché vi va e poi ve ne andate. E la stessa cosa noi abbiamo portato qui con questa varietà».

Quando la pietra diventa pittura

Tra gli aspetti più affascinanti dell'esposizione figura un nucleo di opere dedicate alla pittura su pietra, produzione artistica di cui Scipione Borghese fu un appassionato collezionista. Una ricerca espressiva nella quale la materia non costituisce semplicemente il supporto dell'opera, ma concorre alla costruzione stessa dell'immagine.

«Scipione fu un grossissimo collezionista di questo tipo di produzione, che è rappresentata da opere comunque diverse», spiega Calzona, soffermandosi sulle lavagne dipinte e sulle sperimentazioni condotte dagli artisti di area veronese, tra cui Alessandro Turchi, detto l'Orbetto. Particolarmente suggestive le opere di Antonio Tempesta, pittore, decoratore e incisore, capace di assecondare le forme e le cromie naturali della pietra, trasformandole in elementi della composizione.

«Questo è un alabastro su cui lui sfrutta il disegno già prodotto dalla pietra per la sua composizione», racconta la curatrice, indicando una delle opere esposte. «Dove ci sono due tondi mette le teste del bambino senza doverle disegnare, oppure la nuvola non è la nuvola, bensì il movimento proprio dell'alabastro. Però non fa solo l'alabastro, usa anche la pietra paesina e anche in quel caso utilizza il disegno della pietra». Un sottile gioco tra natura e artificio, nel quale l'artista riconosce nelle venature della materia le forme di una rappresentazione ancora da compiere.

«Non abbiamo portato tantissime cose perché sono molto delicate, fragili, ma lui usa anche il lapislazzolo, erano pietre preziose», aggiunge Calzona, richiamando infine l'attenzione sulla presenza dei commessi in pietre dure, espressione di un ulteriore grado di sperimentazione artistica. «È un'evoluzione ancora, dove non c'è una pittura che va sulla pietra, ma la decorazione è fatta unendo diversi pezzi di pietra colorata a comporre un disegno». Una produzione, ricorda la curatrice, che ebbe grande successo a Firenze e la cui tradizione sarebbe rimasta viva per secoli.