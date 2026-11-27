A Borgia, dove è cresciuto, lo hanno festeggiato a febbraio nella sala del centro "De Filippo", con una targa. Lui ha detto che tornare a casa è sempre un piacere. Nel frattempo la sua voce lo aveva portato a Porto, Valencia, Cadice e Baku, accanto a direttori come Iván Fischer.

Antonino Giacobbe, nato a Soverato, è un baritono calabrese di quelli che si costruiscono un passo alla volta: il conservatorio, i concorsi vinti, i maestri.

Il 2026 è stato l'anno di Mozart: tre produzioni de Le nozze di Figaro e, a Rovereto, il debutto nei panni del protagonista, con teatro esaurito e dieci minuti di applausi.

Ora cambia tutto. Lascia Mozart per Verdi e torna a vestire i panni di Giorgio Germont.

Lo fa in Calabria, a Crotone, con un debutto che è già storia: per la prima volta il Teatro Comunale Vincenzo Scaramuzza ospiterà per la prima volta un'opera lirica. Le recite sono venerdì 27 novembre alle 20.30 e domenica 29 alle 18.00. Sul podio c'è Colin Attard con l'Orchestra "Orfeo Stillo", la regia è di Luigi Travaglio, Violetta ha la voce di Jessica Nuccio e Alfredo quella di Brayan Avila Martinez. Il coro è il "Francesco Cilea", diretto da Bruno Tirotta.

Lui lo chiama un ritorno a casa. Ma che cosa vuol dire tornare, per chi è partito proprio per poter cantare? Lo abbiamo intervistato.

Germont è un ruolo che a un baritono chiede molto. Che cosa cambia, nel corpo e nella voce, quando si passa dal Figaro di Mozart al padre di Verdi?

Il passaggio da Figaro a Germont comporta un cambiamento importante, non soltanto vocale ma anche fisico e psicologico. Cambia innanzitutto il fraseggio, così come cambia l'impegno di alcuni gruppi muscolari che nel repertorio mozartiano vengono sollecitati in maniera diversa rispetto a quello verdiano. È un lavoro che richiede una consapevolezza tecnica particolare: si tratta di trovare un diverso equilibrio vocale. Anche sul piano interpretativo il salto è notevole: alla frizzantezza, all'energia e all'immediatezza di Figaro si contrappongono la compostezza, la severità e il peso umano di Germont. Sono due mondi molto diversi, che richiedono strumenti espressivi differenti.

Ha debuttato come Figaro a Rovereto, poi lo ha cantato a Irun, in Spagna, e infine al Teatro Marrucino di Chieti. Questi teatri le hanno regalato minuti di applausi. Qual è stato il momento in cui ha capito che il ruolo era suo?

Un ruolo lo cuci addosso prima che il pubblico lo riconosca come tale. La consapevolezza nasce da un lavoro approfondito, quotidiano, in cui ogni pagina viene analizzata rispettando innanzitutto ciò che Mozart ha scritto, ma anche confrontandosi con il gusto della regia e con le intenzioni della direzione d'orchestra. Non esiste un successo che sia soltanto individuale: è sempre il risultato di un'unione di intenti, di una visione condivisa tra interpreti, direttore e regista. Quando tutti questi elementi trovano il giusto equilibrio, il personaggio comincia davvero a vivere. Gli applausi rappresentano poi una gratificazione straordinaria, perché restituiscono all'artista l'affetto e il riconoscimento del lavoro.

Germont è un padre che prima distrugge e poi si pente. Lei come lo difende, sera dopo sera, davanti al pubblico?

Cerco di non giudicarlo con gli occhi dell'uomo contemporaneo, ma di restituirgli la cultura e i valori del suo tempo. Germont è un padre che porta con sé un sistema di convinzioni molto radicato, come accade a ciascuno di noi. A mio avviso, non agisce con cattiveria né con il desiderio di distruggere la felicità altrui: vuole proteggere il figlio da quello che, secondo la propria visione del mondo, considera un potenziale pericolo. Naturalmente il suo intervento provoca conseguenze dolorose e il suo pentimento arriva quando ormai è troppo tardi per rimediare. Ma credo che proprio qui risieda la grandezza del personaggio: ciascuno di noi, nel proprio piccolo mondo interiore, ritiene di avere le proprie ragioni. Il compito dell'interprete non è assolverlo o condannarlo, ma renderlo umano e comprensibile.

Crotone non aveva mai ospitato un'opera nel suo teatro comunale. Che responsabilità sente nel portarci la lirica per la prima volta?

È una gioia enorme, che porta con sé una responsabilità altrettanto grande. Da quando ho iniziato la mia carriera non avevo ancora avuto il piacere di cantare nella mia terra, e vorrei sottolineare quanto sia importante, per un artista, sentirsi apprezzato anche nel proprio territorio. Portare l'opera a Crotone significa quindi vivere un'esperienza che ha un valore personale e professionale speciale. Ma l'emozione diventa ancora più grande pensando di contribuire a un momento storico per questa città, inaugurando di fatto il percorso lirico di questo meraviglioso Teatro Scaramuzza, che ci sta accogliendo nel migliore dei modi.

Ha cantato da Baku a Irun, nei Paesi Baschi, passando per Portogallo, Francia, Romania e non solo. Che cosa le ha insegnato il pubblico straniero e che cosa si aspetta da quello calabrese?

Il pubblico straniero dimostra spesso un grandissimo apprezzamento per l'italianità e per il patrimonio artistico che il nostro Paese è capace di esportare. È qualcosa che mi ha colpito molto e che dovrebbe farci riflettere sull'importanza di difendere e valorizzare la bellezza che ci appartiene. Non vorrei che questa considerazione sembrasse una provocazione, ma piuttosto un monito rivolto a chi ha la responsabilità e il potere di investire nella cultura.

Dalla Calabria mi aspetto curiosità, partecipazione e soprattutto la possibilità di condividere con il pubblico un linguaggio universale come quello della musica. La nostra regione manca di finanziamenti e strutture adeguate, e proprio per questo la nascita di un progetto operistico al Teatro Scaramuzza rappresenta un evento importante, un primo passo verso una maggiore valorizzazione del territorio. Sarebbe bello che il pubblico calabrese potesse riscoprire nell'opera non qualcosa di distante o riservato a pochi, ma una parte viva della propria identità culturale.

Un ragazzo calabrese che oggi studia canto può costruirsi una carriera restando qui, o deve per forza partire, come ha fatto lei?

Il canto lirico richiede una passione sconfinata, passione che può affievolirsi nel tempo se gli stimoli e le opportunità del luogo in cui si vive sono insufficienti. Non credo che partire debba essere necessariamente una condizione, ma certamente confrontarsi con realtà diverse, maestri, concorsi e teatri è fondamentale per la crescita di un giovane artista.

Nel mio percorso ho dovuto sacrificare molto tempo e risorse nella ricerca dei maestri giusti. Ho macinato migliaia di chilometri per raggiungere concorsi e occasioni che, successivamente, mi hanno aperto le porte della carriera. È stato un percorso di perseveranza, per nulla semplice. Eppure chi ha saputo insistere (potrei citare diversi grandissimi artisti calabresi) ha finito per ritrovarsi un vero tesoro in gola. La Calabria, come tutto il Sud, custodisce un calore umano e una sensibilità particolari, che credo possano trasferirsi anche nella voce.