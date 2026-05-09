Il progetto è dedicato sia al pubblico adulto che desidera vivere la bellezza di una rappresentazione originale e innovativa, sia alle famiglie che vogliono far conoscere ai propri bambini le maschere tradizionali della commedia dell’arte

Doppio appuntamento con le maschere di Zaches Teatro la prossima settimana, tra Soverato e Badolato. Nell’ambito delle attività di Pratica - Scuola di formazione teatrale, organizzata da Teatro del Carro in collaborazione con Spazio Scenico e Compagnia Teatrale del Grillo, dal 14 al 16 maggio, al Teatro del Grillo a Soverato, a cura della compagnia Zaches, vincitrice del Premio nazionale Hystrio “Corpo a corpo” nel 2023 per la sperimentazione e la contaminazione dei linguaggi artistici, si terrà “Voce e maschera. Meccanica delle emozioni”, il laboratorio teatrale di esplorazione emotiva tra voce e maschera condotto da Enrica Zampetti.

(c)Masiar Pasquali

Il workshop si occuperà di aspetti teorici e pratici, finalizzato a fornire nuovi strumenti per arrivare ad una migliore consapevolezza del corpo, del respiro e delle potenzialità della voce, al fine di migliorare la consapevolezza delle proprie emozioni e la capacità di saperle comunicare in scena. È pertanto rivolto ad attrici/attori, allieve/i di teatro in formazione, danzatrici/danzatori, registe/i, coreografe/i, performer, cantanti, musiciste/i, studenti di conservatori, accademie e università, artiste/i del figurativo, appassionate/i di teatro: per ogni informazione e per iscriversi, basta compilare il modulo presente sul sito www.teatrodelcarro.it. Ma non finisce qua: sempre gli Zaches andranno in scena al Teatro Comunale di Badolato, per l’unica data in Calabria, di “Arlecchino”, uno degli spettacoli di maggiore successo del 2026, dedicato al maestro Eugenio Allegri, un intenso esempio di teatro contemporaneo che coniuga la tradizione della commedia dell’arte all’innovazione scenica. Ideato e progettato dalla fondatrice della compagnia Luana Gramegna e Francesco Givone, Arlecchino è portato in scena, interpretato e co-creato, da Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco ed Enrica Zampetti; la regia è di Luana Gramegna: in un teatro ormai dismesso e fatiscente irrompono tre Pulcinella, goffi personaggi in cerca del loro re, Arlecchino.

Convinti che insieme a lui possano ritrovare speranza, futuro e la forza di non soccombere all’oblio, i tre protagonisti attraversano una vicenda poetica e surreale, dove il teatro diventa specchio di un’umanità in rovina che continua a cercare il senso profondo della propria esistenza. Tra ironia, maschere, pupazzi e immagini visionarie, “Arlecchino” è uno spettacolo che attraversa il linguaggio della tradizione per trasformarlo in un’esperienza scenica contemporanea, intensa e sorprendente. L’appuntamento con l’Arlecchino di Zaches Teatro è per sabato 16 maggio alle ore 19:15, anteprima dello SPAc Festival - Badolato Summer Theatre, l’importante festival estivo della compagnia Teatro del Carro inserito nelle attività del Centro di Residenza C.Re.A. Calabria, per una giornata di teatro dedicata sia al pubblico adulto che desidera vivere la bellezza di una rappresentazione originale e innovativa, sia alle famiglie che vogliono far conoscere alle proprie bambine e ai propri bambini le maschere tradizionali della commedia dell’arte, in uno spettacolo magico e indimenticabile. Il laboratorio e lo spettacolo “Arlecchino” sono finanziati da Regione Calabria / Cultura - a valere sul PAC 2014/2020 Asse VI Azione 6.8.3, con il patrocinio del Comune di Badolato.