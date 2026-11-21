Una vita dedicata alla conoscenza religiosa, alla formazione delle coscienze e all'impegno caritatevole. Gli scritti autografi restituiscono il ritratto di una donna che ha fatto della spiritualità una missione quotidiana

La donna della quale voglio raccontarvi, nell’introduzione a Portavoce, un suo libro sull’Apostolato cristiano scritto in forma epistolare, veniva così descritta: nata e cresciuta in uno di quei paesetti calabri dove si respirava aria di chiesa, e per di più in una famiglia di forti tradizioni e tendenze religiose. Sto parlando di Elena Lamanna (1899-1968) i cui scritti autografi, grazie all’amica editrice Filomena Presta, mi sono, ultimamente, capitati fra le mani. Attraversando le riflessioni sui fatti del suo tempo, gli appunti sparsi sui testi sacri (scritti su carta riciclata) e le puntuali lezioni di catechismo, ci si rende immediatamente conto che Elena ha saputo trasformare quella che agli occhi del mondo poteva apparire una semplice devozione in un processo di conoscenza religiosa e meditazione spirituale a cui ha dedicato l’intera sua esistenza.

Ma non è stata solo una donna di pensiero: ad Amendolara ha fondato un circolo cattolico, è stata presidente dell’Azione Cattolica, ma soprattutto è sempre stata al servizio caritatevole del suo prossimo.

Elena si rammarica del risultato del Congresso tenutosi nel 1908, impaurita dalle lotte del socialismo e dai programmi dei comunisti che invitavano alla lotta contro la religione, che volevano impedire l’insegnamento religioso nelle scuole e togliere dai testi scolastici ogni accenno alla nostra fede, all’esistenza di Dio… Il consiglio nazionale delle donne, che riuniva le donne di ogni pensiero, per l’affermazione di carattere puramente femminile, non doveva occuparsi di religione. Ma la socialista Linda Malnati pone il suo ordine del giorno pro scuola laica e si vota contro l’insegnamento della religione. Questo fatto risvegliò bruscamente la coscienza delle donne cattoliche che sotto donna Cristina Giustiniani Bandini propone a Papa Pio V la fondazione della U. D. C. Quando tante donne si uniscono diventano forti e possono spegnere l’incendio che si propaga. Ripercorre così la nascita e l’operato dell’Associazione delle donne cattoliche. Nel bollettino dell’unione donne cattoliche del dicembre 1909 si legge di come le donne presidenti si ritrovarono a Roma, il 21 novembre, con il mano la rocca e il fuso e un libro con un giglio, ai piedi della Mater Admirabilis, a Trinità Dei Monti. Tutto lo spirito, tutta l’opera dell’Unione era lì, tracciata in quella vita di purità, di lavoro, di preghiera rappresentata dalla Vergine.

Elena legge, studia e medita sui concetti della religione come l’esistenza dell’anima e l’esistenza di Dio. La vedete l’anima? No. Ma come non vedete la corrente elettrica ne vedete gli effetti, per cui l’anima è la parte spirituale dell’uomo, per cui egli vive, intende ed è libero. E così, l’esistenza di Dio è la risposta universale all’umanità che resiste agli attacchi degli atei e degli agnostici. La stessa esistenza del mondo, l’ordine mirabile dell’universo, l’esistenza della legge morale la testimoniano.

La concezione della donna di Elena Lamanna non poteva che essere lo specchio di cotanta fede, basata sull’autorità familiare e del marito, considerato il capo, mentre la donna era il cuore, organo, comunque rispettabile, della famiglia cristiana intesa come corpo. Il Vangelo ci mostra Gesù pieno di bontà per le donne e la fedel corrispondenza delle donne per Gesù. La donna ha una missione: divulgare la dottrina di Cristo cioè della Verità. Intorno a noi vi sono tante anime nelle quali la luce della fede è spenta e spetta alla donna illuminarle coi raggi celesti della fede.

Elena crede fermamente nel valore della cultura: per mezzo di essa si potranno combattere i nemici della Chiesa. Bisogna studiare per costruire. Avere idee chiare in materia di fede e dettami sicuri in fatto di morale, altrimenti non si può far sentire la voce della Chiesa. Lei ha creduto, studiato e fatto sentire la sua, di voce.

Purtroppo, a 69 anni, Elena Lamanna morì per un male incurabile, che sopportò, grazie alla sua incrollabile fede fino all’ultimo dei suoi giorni, nell’attesa di incontrare il suo Dio.

Oggi viene ricordata nella sua diocesi mediante una preghiera che recita così: Elena, noi ti preghiamo per questa nostra comunità parrocchiale di Amendolara, perché sappiamo quanto tu l’hai amata spendendovi la tua vita in un servizio disinteressato e instancabile.