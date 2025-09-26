La macchina organizzativa del Premio Carlino d’Argento sta già scaldando i motori per l’ottava edizione del prestigioso riconoscimento promosso dall’omonima associazione, con la compartecipazione del Comune di Catanzaro e della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia.

Martedì 23 settembre, presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro, si è tenuta la prima riunione della Commissione per decretare i nomi delle personalità calabresi che si contraddistinguono e riceveranno un riconoscimento nelle categorie Cultura, Arti visive e discipline dello spettacolo, Impegno nel sociale, Imprenditoria e Giovani. Anche quest’anno, inoltre, saranno previsti un Premio speciale e un Premio alla carriera.

Al momento di confronto ha preso parte Yves Catanzaro, ideatore e presidente dell'associazione Premio Carlino d'Argento, affiancato dal vicepresidente Andrea Scarpino e dalla segretaria Giulia Guerrieri. Presenti anche Donatella Monteverdi, assessore comunale alla Cultura, Giuliana Furrer, assessore comunale alle Attività Economiche, Alessandra Gazzani Marinelli in rappresentanza della Camera di Commercio Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Domenico Gareri, direttore di produzione del Premio, Franco Megna, segretario nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, partner dell’evento, come anche la Camera della Moda Artigiana, rappresentata dal presidente Pietro Marino. In collegamento streaming è intervenuta Anna Russo, architetto nonché presidente della Commissione.

È stata stabilita la data della cerimonia di premiazione, che si terrà il prossimo 21 dicembre presso il Teatro Politeama di Catanzaro, ma l’occasione è stata proficua anche per definire i dettagli organizzativi relativi alle novità dell’edizione in arrivo, ovvero gli eventi collaterali che si svolgeranno in luoghi simbolo della città di Catanzaro, a partire dal 24 ottobre. Il ricco quanto prestigioso calendario di attività che precederanno il Gran Gala sarà svelato nelle prossime settimane nel corso di una conferenza stampa.