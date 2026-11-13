Se esiste un modo particolarmente autentico per raccontare un territorio, è quello di affidarsi agli occhi di chi ne ha saputo interpretare l'anima, traducendola in parole e consegnandola alla sensibilità dei lettori. La letteratura, in questo senso, non si limita a raccontare i luoghi: li custodisce, li interpreta e li rende universali. È da questa consapevolezza che nasce il progetto del Parco Letterario «Corrado Alvaro», un'iniziativa che intende trasformare i paesaggi, i borghi e i luoghi narrati dallo scrittore di San Luca in un itinerario culturale, naturalistico ed esperienziale, capace di restituire all'Aspromonte la sua dimensione letteraria e identitaria.

Il 16 novembre 2026 segnerà un passaggio decisivo: nella Sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio Calabria, alle ore 10, sarà sottoscritta la Convenzione istitutiva del Parco Letterario. Quattro i soggetti istituzionali coinvolti: il Parco Nazionale dell'Aspromonte, il Centro Internazionale di Studi «Corrado Alvaro», Paesaggio Culturale Italiano e la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Una collaborazione che mette insieme competenze istituzionali, scientifiche e culturali, con l'obiettivo di dare forma concreta a un progetto che guarda alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio letterario, paesaggistico e antropologico dell'Aspromonte. Il Centro Internazionale di Studi «Corrado Alvaro», presieduto dal professor Aldo Maria Morace, avrà un ruolo centrale nella costruzione culturale e scientifica del progetto, nella valorizzazione dell'opera dello scrittore e nella sua restituzione ai luoghi che ne hanno alimentato l'immaginario. Paesaggio Culturale Italiano, attraverso la rete dei Parchi Letterari, garantirà l'inquadramento del progetto nel circuito nazionale e internazionale. Il Parco Nazionale dell'Aspromonte e la Città Metropolitana concorreranno alla realizzazione e alla valorizzazione territoriale dell'iniziativa. Un ruolo determinante nella nascita del Parco Letterario «Corrado Alvaro» è stato svolto dall'europarlamentare Giusi Princi, che ha fortemente voluto e sostenuto il progetto, accompagnandone il percorso e rappresentando un punto di forza e di svolta fondamentale per la sua concretizzazione. Già lo scorso dicembre, Princi aveva annunciato la prospettiva di inserire Corrado Alvaro in una rete nazionale e internazionale di Parchi Letterari, sottolineando come questi strumenti rappresentino un'opportunità concreta per valorizzare territori legati al patrimonio letterario. Una visione che oggi trova attuazione proprio nell'anno del settantesimo anniversario della scomparsa dello scrittore. Sarà la stessa europarlamentare a presiedere la cerimonia del 16 novembre, insieme al professor Aldo Maria Morace, presidente del Centro Internazionale di Studi «Corrado Alvaro» e tra i più autorevoli studiosi dell'opera alvariana. Alla cerimonia sarà presente anche la scrittrice Giusy Staropoli Calafati, alla quale, su espressa richiesta di Giusi Princi, sarà affidato un momento di particolare significato: dare voce a Corrado Alvaro, restituendo attraverso la parola e la narrazione la presenza dello scrittore nella sua terra. Un gesto simbolico che vuole trasformare l'avvio di un progetto culturale in un incontro con l'autore, con la sua opera e con l'identità profonda dell'Aspromonte. Quello dei Parchi Letterari è un modello di valorizzazione culturale nato in Italia negli anni Novanta, grazie all'intuizione di Stanislao Nievo. L'idea è semplice quanto ambiziosa: fare dei luoghi raccontati dagli scrittori una chiave di lettura del territorio, trasformando la letteratura in uno strumento di conoscenza, tutela e sviluppo.

Oggi questa rete raccoglie esperienze significative in diverse regioni italiane. Tra le più conosciute figurano il Parco Letterario Carlo Levi ad Aliano, in Basilicata, dove il paesaggio dei calanchi si intreccia con le pagine di «Cristo si è fermato a Eboli»; il Parco Letterario Grazia Deledda a Galtellì, in Sardegna; quello dedicato a Gabriele D'Annunzio ad Anversa degli Abruzzi; il Parco Letterario Pier Paolo Pasolini a Ostia; quello di Francesco Petrarca sui Colli Euganei; il Parco Letterario Eugenio Montale nelle Cinque Terre e quello dedicato a Emma Perodi nel territorio delle Foreste Casentinesi. Esperienze diverse, accomunate dalla capacità di mettere in relazione un autore con il paesaggio, la storia e le comunità che ne hanno ispirato la scrittura.

In Calabria è già presente il Parco Letterario Ernst Bernhard, legato alla memoria del campo di internamento di Ferramonti di Tarsia. L'ingresso del Parco dedicato ad Alvaro rappresenta dunque un ulteriore e significativo ampliamento di questa presenza regionale, con una nuova esperienza interamente legata alla grande tradizione letteraria aspromontana.

Situato nel cuore del Parco Nazionale dell'Aspromonte, il Parco Letterario «Corrado Alvaro» nasce con l'ambizione di rendere accessibile e fruibile il patrimonio legato a uno dei più importanti scrittori italiani del Novecento. Il progetto si articola in sei percorsi tematici e immersivi, nei quali le pagine di Alvaro incontrano la natura, le tradizioni, la storia e i sapori di una terra che lo scrittore ha saputo raccontare con una profondità ancora oggi straordinariamente attuale. Il viaggio avrà il suo punto di partenza nella casa natale di Corrado Alvaro a San Luca, sede della Fondazione a lui dedicata, per proseguire nel centro storico del paese, attraversando alcuni dei luoghi più significativi della memoria collettiva: la Chiesa di Santa Maria della Pietà, i resti di Palazzo Stranges e la Loggia del Petto, storico punto panoramico. Dalla dimensione urbana si passerà a quella naturalistica e antropologica. Il percorso toccherà il greto della fiumara Buonamico, i resti dell'antico villaggio medievale di Potamìa, richiamato nella narrazione alvariana, e il Santuario della Madonna di Polsi, luogo profondamente radicato nella storia e nell'immaginario dell'Aspromonte. Gli itinerari si collegheranno inoltre alla rete escursionistica del Parco Nazionale, interessando luoghi di straordinaria suggestione come Pietra Cappa, con connessioni al Sentiero Italia e al Sentiero dell'Inglese. Il progetto allargherà poi il proprio orizzonte verso il patrimonio storico e archeologico della Calabria, coinvolgendo località come Gerace, Stilo, l'area archeologica di Locri Epizefiri e Caulonia.

Non soltanto luoghi da visitare, dunque, ma un territorio da leggere attraverso la sensibilità e la scrittura di Alvaro.

A rendere ancora più coinvolgente l'esperienza saranno le dotazioni tecnologiche previste dal progetto. Installazioni immersive, applicazioni di intelligenza artificiale, dispositivi di narrazione digitale, panchine parlanti e totem informativi accompagneranno i visitatori lungo gli itinerari, offrendo nuove modalità di incontro con la vita, il pensiero e le opere dello scrittore.La tecnologia, in questo contesto, non sostituirà la letteratura, ma diventerà uno strumento per avvicinarla a pubblici diversi, soprattutto alle nuove generazioni, consentendo loro di attraversare i luoghi e comprenderne le storie. Nell'anno del settantesimo anniversario della scomparsa di Corrado Alvaro, la sua terra si prepara così a entrare in una rete nazionale che ha già saputo trasformare i nomi di grandi autori in itinerari di conoscenza e attrazione culturale. Perché un territorio non vive soltanto di ciò che possiede, ma anche di ciò che sa raccontare, custodire e offrire. E l'Aspromonte, attraverso le parole di Corrado Alvaro, ha ancora molto da raccontare.