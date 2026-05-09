Sarà l'attrice Fotinì Peluso (Tutto chiede salvezza; Greek salad; Non è la fine del mondo) l'Ambassador 2026 del prossimo Magna Graecia Film Festival, ideato dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, dedicato alle opere prime e seconde e agli autori emergenti che si terrà a Soverato (CZ) dal 25 luglio al 1 agosto.

Scelta tra i volti emergenti dello star system italiano, Fotinì Peluso si unisce al già importante cast del festival che ha lanciato la presenza dell'attrice statunitense Sharon Stone, che sarà premiata con la Colonna d’Oro alla carriera realizzata dal Brand GB Spadafora e protagonista di una conversazione d'autore sul palco dell'arena moderata dalla giornalista Silvia Bizio.

Fotinì Peluso ha debuttato in televisione nel 2018, con la serie Rai Romanzo famigliare. L’anno successivo interpreta la giovane pianista Barbara nelle tre stagioni della serie La Compagnia del Cigno, diretta da Ivan Cotroneo. Nel 2021 è nel cast di Nudes, serie Rai Play diretta da Laura Lucchetti che tratta il tema del revenge porn tra gli adolescenti. Nel 2020 è la coprotagonista nel film debutto di Francesco Fanuele, Il regno, e ha il suo esordio in Netflix con il film Sotto il sole di Riccione, diretto da Enrico Vanzina.

In seguito, ha interpretato Adele in Cosa sarà, film con la regia di Francesco Bruni, presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2020. Alla 77a edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Fotinì ha ricevuto il premio Starlight International Cinema Award come Revelation Actress. Sempre nel 2020, debutta nella televisione francese con la serie Or Noir, diretta da Manuel Laurent e Anouar El Alami.

Nell’ottobre del 2022 è su Netflix nel ruolo di coprotagonista di Tutto Chiede Salvezza, serie di Francesco Bruni e al cinema con il film Il Colibrì, diretto da Francesca Archibugi e presentato in occasione della Festa del Cinema di Roma. Nel 2023 la vediamo in due progetti francesi: la serie per Amazon Prime Video Greek Salad, e il film La Tresse, diretto da Laetitia Colombani. Nell’autunno dello stesso anno è coprotagonista nel film di Maria Sole Tognazzi 10 minuti e nella miniserie belga Les Indociles, con la regia di Delphine Lehericey.

Sempre nel 2023 vince il premio Biraghi come Attrice Rivelazione ai Nastri D’Argento per la serie Tutto Chiede Salvezza. Nel 2024 prende parte al film di Takis Candilis L’enfant qui mesurait le monde e nel film italiano Mani Nude, diretto da Mauro Mancini. Vince inoltre il premio Rivelazioni Italiane ai David di Donatello. Ha inoltre recentemente finito le riprese della serie The Great Chimera, diretta dal regista Vardis Marinakis che è stata un enorme successo in Grecia.

Tra maggio e giugno 2025 è stata in scena al Teatro di Siracusa nel ruolo di Antigone nella rappresentazione teatrale di Edipo a Colono, con la regia di Robert Carsen. A marzo 2026 è Emma De Tessents, protagonista del film opera prima di Valentina Zanella Non è la fine del mondo, presentato al Bif&st. In autunno la rivederemo nell'attesissima serie francese La Contessa di Montecristo per TF1 e Netflix America e nel film Recrucified, del regista greco Theo Papadoulakis.